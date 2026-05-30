Djokovic scheitert überraschend in Paris und lässt Zukunft bei French Open offen

Novak Djokovic verliert in der dritten Runde der French Open gegen den Brasilianer Joao Fonseca und antwortet auf Fragen zu seiner Paris-Teilnahme 2025 mit ungewöhnlicher Unsicherheit.

Novak Djokovic verliert bei den French Open in der dritten Runde gegen Joao Fonseca und äußert sich ungewöhnlich offen über seine Zukunft in Paris. Der 39-jährige Serbe, Grand-Slam-Rekordchampion, unterlag dem 20-jährigen Brasilianer Joao Fonseca nach fast fünf Stunden Spielzeit mit 6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 5:7.

Auf die Frage, ob er 2025 erneut in Paris antreten werde, antwortete Djokovic zweimal mit "Ich weiß es nicht". Damit deutet er erstmals eine mögliche Absage für die French Open an, obwohl er in diesem Jahr aufgrund des frühen Ausscheidens von Jannik Sinner und der Verletzung von Carlos Alcaraz durchaus Chancen auf seinen vierten Titel in Paris gehabt hätte. Djokovic betonte jedoch, dass ihm solche Gedankenspiele nach dem frühen Aus "egal" seien: "Ich habe gerade in der dritten Runde verloren.

" Er habe nicht das Gefühl, "zu viel falsch gemacht" zu haben, sondern Fonseca sei einfach besser gewesen. Dennoch lobte er sein eigenes Spiel als "gutes Tennis". Sein nächstes großes Ziel ist Wimbledon, wo er Ende Juni seinen 25. Majortitel anstrebt.

Experte Boris Becker sieht gute Chancen für Djokovic auf dem Rasen: "Wimbledon ist körperlich nicht ganz so anstrengend. Nach den Auftritten von dieser Woche hat er da alle Chancen, den Titel zu gewinnen.

" Damit bleibt die Zukunft von Djokovic bei den French Open ungewiss, während der Fokus bereits auf London liegt





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