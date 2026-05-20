Displaced Persons Child Reunites with Former Caregiver in Vorarlberg

Robert Kasirer, a child of Displaced Persons, reunites with his former caregiver after a decades-long separation.

Robert Kasirer wurde als Sohn zweier Displaced Persons zur Welt gezogen - einem jüdischen Ehepaars, das nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs alles verloren und keine Heimat mehr hatte.

In Bregenz mussten die Eltern Jahre ausharren, ehe ihr visum für die USA genehmigt wurde. Während dieser Zeit kam Robert 1949 auf die Welt. Robert Kasirer kehrte am Dienstag an den Bodensee zurück, wo er mit seiner ehemaligen Babysitterin Roswitha aufwuchs. Nach dem Treffen mit Bürgermeister Michael Ritsch und einem Spiegelbild seiner Geburtsurkunde erhielt Kasirer Einblick in die Geschichte der Stadt und die Quellenstraße, wo er und seine Eltern bis 1954 gewohnt hatten.

Seine Eltern waren ursprünglich aus der heutigen Ukraine stammende Displaced Persons und hatten sich nach ihrer Befreiung aus dem Konzentrationslager Auschwitz und einem Arbeitslager kennengelernt und ineinander verliebt. Derzeit ist Robert Kasirer Vorsitzender einer Familienstiftung, die Bildungsinstitutionen, das Judentum und die philanthropischen Aktivitäten fördert. Einige Programme umfassen Besuche des Jüdischen Museums und des Jüdischen Friedhofs in Hohenems. Im nächsten Jahr will Kasirer nach Bregenz zurückkehren, um die Bregenzer Festspiele zu besuchen





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