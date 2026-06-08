Diskussionsrunde 'Links. Rechts. Mitte' über die Generaldirektorenwahl und die Objektivität im ORF

Die Diskussionsrunde 'Links. Rechts. Mitte' ging über die Generaldirektorenwahl und die Objektivität im ORF. Christian Rainer, ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber des 'Profil', übte sich in Optimismus und meinte, die Wahl sei noch offen, weil die Stiftungsräte 'nicht Stimmvieh sein wollen'. Die Diskussion ging weiter und es wurde um die mangelnde Objektivität im ORF gehen.

Bei der Diskussionsrunde 'Links. Rechts. Mitte' wurden die strategischen Fehler der ÖVP in der Generaldirektorenwahl analysiert und die Frage gestellt, ob das Ergebnis nicht schon fix sei.

Christian Rainer, ehemaliger Chefredakteur und Herausgeber des 'Profil', übte sich in Optimismus und meinte, die Wahl sei noch offen, weil die Stiftungsräte 'nicht Stimmvieh sein wollen'. Die Diskussion ging weiter und es wurde um die mangelnde Objektivität im ORF gehen, wo Meinungsforscher Bernhard Heinzlmaier sich als sehr stimmstark, aber nicht immer sachkundig gab. Partei für den ORF als Institution ergriff Puls 4-Moderatorin Manuela Raidl, die meinte, dass man sich in Krisen nicht allein auf private Medien verlassen könne.

Der ORF-Info müsse weiterhin gesichert bleiben. Moderator Fleischhacker formulierte, dass die Objektivität im ORF eine Voraussetzung für öffentlich-rechtliche Sender sei, 'sozusagen als Gegengeschäft für die Freiheit von Marktbedingungen'. Dabei wurde ein Posting von Armin Wolf gezeigt, das nun auch offenbar vom ORF geprüft wird. Wolf hatte sich darüber echauffiert, dass die Medienmanagerin Eva Schütz für die Wahl nominiert worden war - und nannte sie 'die Herausgeberin einer rechten, rassistischen, Fake News-Schleuder', die 'praktisch täglich den ORF diffamiert und Millionenverluste produziert'.

Es mache ihn 'ratlos', dass ein Stiftungsrat sie für geeignet hält, den ORF zu führen. Eva Schütz meinte, dass sie von Wolf 'kränkt' sei, aber 'strategisch' habe Wolf nicht gerade klug gehandelt, weil er so 'jedem Vorurteil gegen ihn' recht gebe. Der Exxpress berichte ziemlich pointiert und auch ohne Anspruch auf Objektivität, da könne man schon fragen, ob Schütz das zu einer geeigneten Kandidatin mache für einen ORF, 'der ein Objektivitätsgebot hat'





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