Der NÖ Antidiskriminierungsstelle bescheinigt in Scharndorf eine Diskriminierung. Eine Frau bekam keinen Bauplatz, weil ihre Mutter FPÖ-Gemeinderätin ist.

Eine 30-Jährige aus Scharndorf im Bezirk Bruck an der Leitha steht im Mittelpunkt eines heftigen Konflikts, der Diskriminierungsvorwürfe gegenüber der lokalen Gemeinde aufwirft. Die junge Frau hatte sich den Traum von einem eigenen Eigenheim erfüllt, indem sie alle formalen und rechtlichen Kriterien für den Erwerb eines Bauplatzes der Gemeinde erfüllte. Trotz dieser vollumfänglichen Konformität stieß ihr Antrag auf ein baureifes Grundstück auf eine klare Absage durch die Gemeindeverwaltung. Dieser Vorgang hat nun eine öffentliche Debatte über politische Einflussnahme bei kommunalen Entscheidungen ausgelöst und führt zu ernsten rechtlichen und politischen Konsequenzen in der Region.

Prüfungsergebnis Antidiskriminierungsstelle bestätigt

Die NÖ Antidiskriminierungsstelle hat die Beschwerde der 30-Jährigen geprüft und dabei ein Ergebnis ermittelt, das die Vorwürfe einer politischen Benachteiligung nahelegt. Demnach soll die Frau tatsächlich wegen der politischen Weltanschauung ihrer Mutter diskriminiert worden sein. Der Antrag der jungen Frau auf ein Schlichtungsverfahren wurde nach eigenen Angaben gestellt, da sie sich ungerecht behandelt fühlte. Die Prüfung ergab, dass die Ablehnung des Bauplatzgesuchens nicht auf sachlichen Mängeln beruhte, sondern auf politisch motivierten Gründen. Dieser Umstand stellt eine klare Verletzung der Antidiskriminierungsrichtlinien dar und unterstreicht die Dringlichkeit der rechtlichen Aufarbeitung des Falls in Scharndorf.

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Kommunikationsversäumnis vor Gemeinderatssitzung

Ein zentraler Aspekt des Konflikts betrifft den zeitlichen Ablauf der Einladungen zur Entscheidung. Die Niederösterreicherin wurde laut ihren Angaben erst einen Tag vor der entscheidenden Gemeinderatssitzung für die Auswahl eines Grundstücks eingeladen. Dies geschah erst auf explizite Nachfrage der Betroffenen, was auf einen Mangel an Transparenz und Procedere hinweist. Trotz dieser späten Information und der Erfüllung aller Voraussetzungen erfolgte am Ende der Sitzungen ein klares Nein. Die Abstimmung fand nicht im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung statt, sondern geschah hinter verschlossenen Türen. Dies ermöglichte es den Mandataren, ihrer demokratischen Verpflichtung nachzukommen, ohne dass die spezifischen Begründungen für die Ablehnung im Rahmen einer offenen Aussprache transparent wurden.

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Positionen von Bürgermeister und Betroffener

Der zuständige Bürgermeister der ÖVP-Gemeinde Scharndorf wies jegliche Vorwürfe der Diskriminierung zurück und erklärte gegenüber Medien, dass die Gemeinde nichts von politischer Voreingenommenheit wisse. Er verwies darauf, dass es auch bei Erfüllung aller Kriterien vorkomme, dass Bewerber keinen Bauplatz erhalten, da die Verfügbarkeit von Flächen oft begrenzt ist. Im Gegensatz dazu reagierte die Mutter der Applicantin, die als Gemeinderätin der FPÖ tätig ist, mit Wut auf die Vorgangsweise. Sie bezeichnete die Situation als schlechten Witz und betonte, dass ihre Tochter nur benachteiligt werde, weil sie als blaue Gemeinderätin gilt. Die 30-Jährige selbst bezeichnete den Vorfall als traurig und stark betroffen, da sie mit einer derart direkten politischen Blockade nicht gerechnet hatte.

Forderungen der Politik und rechtliche Optionen

Der Landtagsabgeordnete Dieter Dorner von der FPÖ reagierte umgehend auf die Bekanntwerdung des Sachverhalts und forderte, dass das Ansuchen der jungen Frau dem Gemeinderat erneut vorgelegt werden soll. Dorner betonte, dass bei dieser zweiten Entscheidung diskriminierungsfrei und fair abgestimmt werden müsse, um die Integrität des kommunalen Handelns wiederherzustellen. Obwohl die Stellungnahme der Antidiskriminierungsstelle selbst nicht rechtlich bindend ist, bietet sie der Betroffenen eine solide Grundlage für weitere Schritte. Sie kann Schadenersatzansprüche vor Gericht geltend machen, um den erlittenen immateriellen und materiellen Schaden kompensieren zu lassen. Ob die 30-Jährige diesen juristischen Weg tatsächlich beschreiten wird, bleibt aktuell noch offen.