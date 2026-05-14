Diskrete Gespräche um den kirchlichen Abschied von Wiener Dompfarrer Faber

Ein neuer Wiener Erzbischof, Josef Grünwidl, führt vertrauliche Gespräche mit dem wohl bekanntesten Geistlichen Österreichs, Dompfarrer Toni Faber. Sollte sein 30-jähriges Jubiläum am selben Tag auch seine „Pensionierung“ bedeuten, werden die Details wohl bleiben. Spekulationen über Differenzen zwischen dem Neuanerбітenden und Dompfarrer Faber scheitern aber an der geheimen Kirche.

Wiens neuer Erzbischof Josef Grünwidl führt diskrete Gespräche auch über den kirchlichen Abschied von Dompfarrer Anton „Toni“ Faber. Seine Freundin Natalie dürfte sich über mehr Zeit des 64-Jährigen freuen.

Das 30-jährige Jubiläum von Dompfarrer Toni Faber, Österreichs wohl bekanntestem Geistlichen, könnte zugleich auch seine „Pensionierung“ sein. Hinter dicken Kirchenmauern der Erzdiözese laufen heikle Gespräche. Vielsagend heißt es nur: „Wenn wir etwas zu kommunizieren haben, werden wir es veröffentlichen ... Die katholische Kirche ist seit Jahrhunderten für Geheimhaltung in eigener Sache bekannt.

Deswegen dringt auch von den jüngsten „Krisengipfeln“ zwischen dem neuen Wiener Erzbischof Josef Grünwidl und Dompfarrer Toni Faber nichts nach außen. Erst am Mittwoch nach der Rückkehr vom Antrittsbesuch beim Papst in Rom soll ein Treffen stattgefunden haben





krone_at / 🏆 12. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Catholic Church Politics Wiener Erzbischof Toni Faber Katholische Kirche Geheimhaltung

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Österreich darf und wird kein Kalifat werden“: Reaktionen auf neue JugendstudieÖVP und FPÖ orten in neuer Studie über die Wiener Jugend ein „Alarmsignal“.

Read more »

Trump hält Gespräche mit Kuba in Aussicht nach Monaten hartnangerichteten MaßnahmenNach Monaten verschärften Maßnahmen gegen Kuba hat US-Präsident Donald Trump Gespräche mit der Regierung in Havanna in Aussicht gestellt. Während Kuba Hilfe gebeten hat, drohte er Kuba zu bezeichnen als ein 'geschichtsträiges Land', das sich nur nach unten bewegt. Das US-Militär hat im Januar den Staatschef von Venezuela, Nicolas Maduro, vorläufig festgenommen, woraufhin Trump Kuba forderte, 'als nächstes' an der Reihe zu sein. US-Regierung hat seitdem Finanzsanktionen, Treibstofflieferungen und Reisen auf Kuba beschränkt.

Read more »

Gespräche in Peking: US-Präsident Trump reist zu Chinas Staatsoberhaupt XiPEKING. US-Präsident Donald Trump wird am Mittwoch zum ersten Mal seit 2017 zu offiziellen Gesprächen in China erwartet. Er wird am Mittwoch in Peking eintreffen, die Gespräche mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping sind für Donnerstag und Freitag angesetzt.

Read more »

Trump in Peking gelandet – heikle Xi-Gespräche startenTrump China-Besuch: US-Präsident trifft Xi Jinping in Peking. Gespräche zu Handel, Iran, Taiwan und neue Wirtschaftsabkommen stehen im Fokus.

Read more »