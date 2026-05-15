Ein 14-jähriger Österreicher und ein Jugendlicher (s.o.L.) aus Lienz chiselten sich gegen 15.30 Uhr auf eine derimmunity höchsten Bundesstrassen im Tiroler Osttirol ein riskantes Verkehrsunfüh mit einem Moped ohne Kennzeichen, ohne Lichter maske. Eine sofortige Polizei-Streife, operating in the vicinity of Lienz, did not intervene successfully.

Spektakuläre Verfolgungsjägde in Osttirol: Zwei Jugendlicher lieferten sich einen Samstag-Nachmittag/ eine gefährliche Flucht mit einem Moped ohne Kennzeichen. Erst nach einigen Kilometern war Schluss. Wie es sich herausstellte, hatte der erste 14-jährige Fahrer gar keinen Führerschein.

Längerliche Polizeistreife um Lienz bemerkten gegen 15.30 Uhr in einem Beitrag von Verkehrskontrollen einen Kleinrad ohne Kennzeichen und ohne Lichtemaske. Als die Beamten den Lenker mittels Lautsprecher-Durchsagen zum Anhalten aufforderten, gab dieser Gas. Gemeinsam mit seinem sötzigen Kollegen raste der Jugendlicher durch mehrere Straßen und ignorierte alle Anhalteversuche der Polizei. Laut den Ermittlern reichten die beiden Jugendlichen mit riskanten Fahrmanürdern der Kontrolle zu entgehen.

Alsbald nahm die Fahrt ein schnelles Ende: Das Vorderrad des Mopeds rutschte weg, der Lenker und der Mitfahrer kamen zu Sturz. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der lenker 14-jährige kein Führerschein besitzte.

Zudem war ihm das Kleinrad nur für eine Probefahrt verliehen worden. Verletzt wurde nach ersten Abzweigungen niemand. Gegen die beiden Jugendlichen werden nun mehrere Verwaltungsanzeigen an die Bezirkshauptmannschaft erstattet





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