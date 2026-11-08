Digitalisierung der Autobahnvignette in Österreich: Ende des Pickerls und neue Preise

Österreich stellt die Autobahnvignette ab dem 1. Dezember vollständig auf Digital um. Asfinag führt elektronische Kennzeichenbindung ein, Preisanpassungen folgen.

Österreich beendet eine Ära von nahezu drei Jahrzehnten: Die klassische physische Autobahnvignette, das sogenannte Pickerl, wird endgültig abgeschafft. Die Asfinag hat die vollständige Umstellung auf ein digitales Mautsystem beschlossen, das ab dem 1. Dezember in Kraft tritt. Dies betrifft nicht nur die Jahresvignette, sondern sämtliche Varianten für einen Tag, zehn Tage sowie zwei Monate. Die physische Klebevignette auf der Windschutzscheibe ist damit Geschichte, da die Nutzung nun direkt an das Kfz-Kennzeichen gebunden ist. Diese Umstellung eliminiert lästige Aufgaben wie das Abkratzen alter Aufkleber und vereinfacht den Umgang mit den Mautnachweisen drastisch. Autofahrer können sich auf eine nahtlos integrierte digitale Lösung freuen, die den gesamten Prozess modernisiert und beschleunigt. Die Einführung dieses neuen Systems markiert einen signifikanten Schritt in der digitalen Transformation des österreich ischen Mautwesens. Es zielt darauf ab, sowohl den Komfort für die Fahrer als auch die Effizienz der Kontrolle durch die Behörden zu maximieren.

Digitale Registrierung und Entfall der Klebevignette

Ab dem 1. Dezember 2026 wird die digitale Vignette automatisch beim Kauf auf das jeweilige Fahrzeugkennzeichen registriert. Diese technische Neuerung hat weitreichende praktische Auswirkungen für die Nutzer des österreichischen Straßennetzes. Ein zentraler Vorteil dieser neuen Regelung ist die Abschaffung der Notwendigkeit, bei einem Austausch der Windschutzscheibe eine neue oder Ersatzvignette zu besorgen. Bisher mussten Fahrzeugeigner im Falle eines Scheibenwechsels sicherstellen, dass das neue Pickerl ordnungsgemäß an der neuen Scheibe angebracht war, was oft zu Fehlern führte. Mit der digitalen Anbindung an das Kennzeichen entfällt dieses Problem vollständig, da die Mautgenehmigung nun softwarebasiert und unabhängig von der physischen Scheibe existiert.

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Ein weiterer signifikanter Nutzen ergibt sich für Besitzer von Wechselkennzeichen. Bisher war der Umgang mit mehreren Fahrzeugen, die dasselbe Kennzeichen führten, komplex und fehleranfällig, da jede Vignette physisch am jeweiligen Auto kleben musste. Künftig reicht eine einzige digitale Vignette aus, um mehrere Fahrzeuge zu decken, solange diese dasselbe Kennzeichen verwenden. Dies vereinfacht die Logistik für Fahrzeugflotten und Privatpersonen mit Wechselnummernschildern erheblich. Die Asfinag betont, dass diese Lösung nicht nur den Bürgern zugutekommt, sondern auch die Kontrolle der Mautpflicht durch Behörden und Polizei effizienter macht. Die digitale Erfassung ermöglicht eine schnellere und zuverlässigere Verifikation der Mautzahlung ohne physische Inspektion am Fahrzeug.

Preisanpassungen und Übergangsfristen für 2027

Neben der technischen Umstellung gibt es auch wichtige Änderungen bei den Preisen der Vignetten, die für die Finanzplanung der Autofahrer relevant sind. Wer die Jahresvignette für das Jahr 2027 noch bis zum 31. Dezember 2026 erwirbt, kann sie für den Preis von 106,80 Euro kaufen. Diese Preiskategorie stellt das aktuelle Tarifniveau dar, das vielen Nutzern bereits bekannt ist. Mit dem 1. Jänner 2027 erfolgt jedoch eine preiserhöhung. Der Betrag für die Jahresvignette steigt dann um zwei Prozent auf 108,90 Euro an. Dies entspricht einer Erhöhung um exakt 2,10 Euro im Vergleich zum Vorjahrespreis. Diese Anpassung ist laut den vorliegenden Angaben Teil der laufenden Preiskorrekturen, die regelmäßig vorgenommen werden, um die Kostenstrukturen des Mautsystems anzupassen.

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Für Inhaber eines digitalen Vignetten-Abo-Modells gilt eine spezifische Regel, die ihre finanzielle Situation schützt. Wer bereits ein solches Abonnement besitzt, soll weiterhin vom bisherigen Tarif profitieren, auch wenn die generelle Preisanpassung zum Jahreswechsel erfolgt. Dies bietet Planungsicherheit für regelmäßige Nutzer des österreichischen Autobahnnetzes. Interessant ist auch die Übergangsregelung für diejenigen, die noch eine physische Vignette für das Jahr 2026 auf der Windschutzscheibe kleben haben. Diese müssen diese nicht vorzeitig ersetzen oder abmachen. Die bisherige Jahresvignette behält ihre volle Gültigkeit bis zum Ende des Monats Jänner 2027. Somit haben Fahrzeughalter ausreichend Zeit, um auf die neuen digitalen Systeme umzusteigen, ohne dass ihre aktuelle Mautgenehmigung vorzeitig erlischt. Diese weiche Landung soll Akzeptanzprobleme vermeiden und den Umstellungsprozess reibungslos gestalten.

Verkaufskanäle und Wartezeiten durch Rücktrittsrecht

Der Großteil der Autofahrer in Österreich hat sich bereits an die elektronische Lösung gewöhnt. Laut Angaben der Asfinag werden mehr als drei Viertel der Jahresvignetten mittlerweile digital gekauft. Diese hohe Akzeptanz ist ein positives Zeichen für die erfolgreiche Einführung des digitalen Systems. Die digitale Vignette ist über mehrere Kanäle verfügbar. Käufer können sie über den offiziellen Mautshop der Asfinag erwerben, der als zentrale Plattform für elektronische Mautdokumente dient. Alternativ steht die entsprechende Asfinag-App zur Verfügung, die den Kauf und die Verwaltung von Vignetten direkt auf dem Smartphone ermöglicht. Zudem sind digitale Vignetten bei vielen Tankstellen und bei Autofahrerclubs erhältlich, was die Verfügbarkeit für alle Nutzergruppen sicherstellt.

Beim Online-Kauf ist jedoch eine kritische detailbezüglich des Gültigkeitsbeginns zu beachten, die von der gesetzlichen Regelung des Widerrufsrechts beeinflusst wird. Wer eine digitale Vignette im Internet kauft, muss genau auf den geplanten Start der Reise achten. Bei digitalen Jahres- und Zwei-Monats-Vignetten, die online als Konsument erworben werden, beginnt die Gültigkeit wegen des gesetzlichen Rücktrittsrechts frühestens am 18. Tag nach dem Kauf. Diese Wartezeit ist gesetzlich vorgeschrieben, um dem Käufer die Möglichkeit zu geben, den Kauf ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Autofahrer sollten dies bei der Planung ihrer Reisen berücksichtigen, um keine ungewollten Lücken in der Mautabdeckung zu haben. Es ist daher ratsam, Vignetten für langfristige Planungen oder weit entfernte Termine ausreichend im Voraus zu bestellen, um die 18-tägige Frist einzuhalten und eine reibungslose Nutzung der Autobahnen zu gewährleisten.

Verfügbarkeit und Nutzung der Jahresvignette 2027

Die digitale Jahresvignette für das Jahr 2027 ist bereits seit Anfang November erhältlich, was Autofahrern frühe Planungssicherheit bietet. Es gibt jedoch eine wichtige Einschränkung bezüglich des earliestnutzbaren Zeitpunkts. Die Vignette kann frühestens ab dem 1. Dezember 2026 verwendet werden. Diese Regel gilt unabhängig davon, wann der Kauf getätigt wurde, solange es sich um eine digitale Jahresvignette handelt, die online oder über die App erworben wird. Diese Einschränkung steht im Einklang mit der bereits genannten Wartezeit und der gesetzlichen Vorgaben zum Schutz der Konsumentenrechte. Autofahrer, die vor dem 1. Dezember 2026 auf den österreichischen Autobahnen unterwegs sein müssen, benötigen daher weiterhin eine gültige Vignette für 2026 oder eine Kurzzeitvignette, die diese Lücke überbrückt.

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Für Tages- und Zehn-Tages-Vignetten besteht diese Wartezeit hingegen nicht. Diese Kurzzeitvignetten können flexibel erworben und ab dem Zeitpunkt des Kaufs genutzt werden, was sie zu einer idealen Option für spontane Reisen oder kurze Aufenthalte in Österreich macht. Die Verfügbarkeit der verschiedenen digitalen Mautnachweise deckt somit alle denkbaren Reisebedürfnisse ab, von der alltäglichen Pendlerroute bis zur kurzfristigen Touristenreise. Die Asfinag empfiehlt allen Nutzern, sich rechtzeitig mit den neuen digitalen Tools vertraut zu machen, um die Vorteile der neuen Systeme voll auszunutzen. Die Kombination aus einfacher Handhabung, schneller Verfügbarkeit und der Abschaffung der physischen Pflege der Vignette macht das neue System zu einer deutlichen Verbesserung im Vergleich zur alten Pickerl-Regelung. Mit der Einführung dieser digitalisierten Prozesse setzt Österreich ein Zeichen für moderne Infrastruktur und kundenfreundliche Dienstleistungen im Bereich des Straßenverkehrs.