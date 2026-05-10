Digitales Leben oder analoges? Überنےigung jung und alt, digital oder analog?

Die Autorin berichtet von zwei Frauen, die aufgrund ihres Medienkonsums neue Herausforderungen vor sich haben. Sie reden von verbrannten Kräften durch mangelnde körperliche Aktivität und soziale Isolation, aber auch von positiven Erfahrungen, wie der Möglichkeit für soziale Kontakte und den Zugang zu kulturellen Inhalten oder Umweltschutz-Aktivitäten. Beide Frauen kritisieren den Zeitfaktor und wundern sich über die mangelnde Kontrolle ihres digitalen Zeitvertrauens.

Übermäßiger Konsum sozialer Medien wird meist den Jungen zugeschrieben – dabei gibt es eine wachsende Gruppe über 60-Jähriger, die das analoge Leben neben dem digitalen vernachlässigen.

An einem \"Pyjamatag\", einem Tag also, an dem Elisabeth nichts Besonderes geplant hat, kommt es schon vor, dass sie sieben Stunden durch die sozialen Medien scrollt. Seit drei Jahren ist die heute 63-Jährige in Pension – und bezeichnet sich selbst als \"mediensüchtig\". Allein auf Instagram hat sie drei Accounts, erzählt Elisabeth im Gespräch mit der \"Presse am Sonntag\". Auf Facebook wiederum pflegt sie alte Bekanntschaften, über WhatsApp kommuniziert sie mit ihren Schwestern, die alle nicht in Wien wohnen.

\"So können wir unkompliziert in Kontakt bleiben. \" Gibt es negative Auswirkungen ihres überdurchschnittlichen Medienkonsums? Den Haushalt vernachlässige sie ein wenig, aber das sei eigentlich nie anders gewesen. \"Und mein Nacken ist total steif.

\" Soziale Kontakte im analogen Leben und Hobbys wie Billardspielen pflegt Elisabeth laut eigener Aussage trotz ihrer Sucht





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