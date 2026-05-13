Digitaler Schattenkrieg: Russlands Cyber-Offensive gegen Österreich im Zuge des Song Contests

Während Wien Gastgeber des Eurovision Song Contests ist, greifen russische Hackergruppen staatliche Institutionen an, um politische Instabilität zu säen und die westliche Kulturpolitik zu attackieren.

Hinter der glitzernden Fassade des Eurovision Song Contest s, der eigentlich als ein Fest der Freude, der kulturellen Vielfalt und der internationalen Freundschaft gefeiert wird, tobt derzeit ein unsichtbarer, aber gefährlicher Konflikt.

Laut dem renommierten Cyberexperten Dr. Cornelius Granig findet im digitalen Raum ein regelrechter Schattenkrieg statt, bei dem Österreich als Gastgeberstadt des diesjährigen Wettbewerbs im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Bereits zum Wochenende hin hat die Intensität der Angriffe durch russische Hackerkollektive massiv zugenommen. Diese Gruppen zielen gezielt auf staatliche Behörden und private Firmen ab, wobei die Motive tief in der aktuellen geopolitischen Lage verwurzelt sind.

Seit Russland aufgrund des brutalen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Jahr 2022 vom Wettbewerb ausgeschlossen wurde und die russischen Sender kurz darauf ihre Mitgliedschaft in der Europäischen Rundfunkunion beendeten, ist eine deutliche Zunahme koordinierter Cyberattacken zu beobachten. Es ist kein neues Phänomen, dass politische Spannungen in die digitale Welt des Song Contests getragen werden; bereits im Jahr 2019 wurde Israel zum Ziel von Hackern, die während der Live-Übertragungen politische Botschaften einblendeten, und auch im Jahr 2022 kam es in Turin zu massiven Angriffswellen, die teilweise bis ins Jahr 2025 nachwirkten.

In der aktuellen Situation gerät Österreich erneut massiv ins Visier von Überlastungsattacken, die darauf abzielen, die digitale Infrastruktur des Landes zu manipulieren oder gänzlich lahmzulegen. Wien, das bereits 1967 und 2015 Gastgeber war, sieht sich in diesem Jahr mit einer politisch brisanten Atmosphäre konfrontiert, wie sie den Wettbewerb noch nie erlebt hat.

Neben den Spannungen zwischen Israel und seinen Gegnern, die sich in zahlreichen angemeldeten Protesten vor der Stadthalle und am Ring äußern, sowie der instabilen Lage im Iran, nutzt Russland seine Cyber-Armee, um gezielt Unsicherheit und Angst innerhalb der feiernden Gemeinschaft zu verbreiten. Dr. Cornelius Granig erklärt, dass Österreich aufgrund seiner Rolle als sichtbares Symbol liberaler und westlicher Kulturpolitik ein besonders attraktives Ziel für Hacker ist, die mit dem russischen Regime sympathisieren.

Das Land verkörpert in den Augen der Angreifer genau jene Werte, die das Kreml-Regime ablehnt und bekämpft. Die Angriffe sind somit nicht nur technische Sabotage, sondern ein ideologischer Schlag gegen die westliche Demokratie und ihre kulturelle Offenheit. Konkret äußern sich diese Attacken derzeit vor allem durch sogenannte DDoS-Angriffe, bei denen Server durch eine Flut von Anfragen überlastet werden. Hackerkollektive wie NoName057(16) oder das Dark Storm Team haben bereits zu Beginn der Contest-Woche eine Vielzahl von Institutionen getroffen.

Zu den Opfern zählen unter anderem das Justizministerium, das Wirtschaftsministerium, die Datenschutzbehörde sowie der Rechnungshof. Auch regionale Landesregierungen, die ÖBB, die Wiener Linien, die Wiener Börse und sogar der Grazer Flughafen wurden von diesen Wellen getroffen. Obwohl Granig diese Methoden als stumpfe Waffen bezeichnet, warnt er eindringlich davor, diese koordinierten Angriffen als bloße Kavaliersdelikte abzutun. Es handelt sich um eine digitale Einschüchterungstaktik.

Die eigentliche Gefahr liegt in einer möglichen Eskalation: Sollten die Angriffe auf kritische Sicherheitssysteme beim Einlass zur Veranstaltung oder auf die Steuerung des öffentlichen Verkehrs abzielen, könnte dies zu realem Chaos und einer Gefährdung der öffentlichen Sicherheit führen. Zudem besteht das Risiko, dass während der Halbfinals oder des großen Finales Propaganda-Botschaften über die Bildschirme flimmern oder gezielte Falschmeldungen verbreitet werden, um Panik auszulösen.

Während der ORF hoffentlich aus den Erfahrungen früherer Opfer wie der Ukraine lernt, bleibt die offizielle Reaktion der österreichischen Regierung bislang auffallend aus, was in einer Zeit der digitalen Verwundbarkeit Fragen zur Vorbereitung des Staates aufwendet





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