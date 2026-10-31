Digitaler Nachlass: So regeln Sie Ihr digitales Erbe rechtzeitig

Erfahren Sie, wie Sie Ihren digitalen Nachlass schützen. Experten-Tipps zur Vorbereitung von Konten, Passwörtern und Vermögenswerten für die Hinterbliebenen.

Das digitale Leben hinterlässt nach dem Tod eines Menschen eine Spur, die oft unbeachtet bleibt, aber erhebliche Auswirkungen auf die Hinterbliebenen haben kann. Ob E-Mail-Zugänge, Benutzerkonten, Social-Media-Profile oder Abonnements - all diese digitalen Spuren bestehen fort. Die Trauerrednerin Lena Mileder warnt davor, diesen digitalen Nachlass zu vernachlässigen. Denn während Daten im Internet weiterexistieren, können sie für Angehörige unwiederbringlich verloren sein, wenn sie nicht im Voraus organisiert wurden.

Digitale Vermögenswerte erfassen und dokumentieren

Der erste entscheidende Schritt zur Ordnung des digitalen Erbes ist eine umfassende Bestandsaufnahme. Hinterbliebene müssen wissen, welche Online-Dienste regelmäßig genutzt werden und welche Abonnements noch aktiv sind. Dazu gehören nicht nur klassische Konten, sondern auch digitale Vermögenswerte. Diese können von Kryptowährungen und NFTs bis hin zu digitalen Briefmarken oder monetären Konten reichen.

Also read Mann attackiert Ex-Partnerin in Amstetten und bedroht sie mit Schusswaffen

Neben online gespeicherten Assets zählen auch offline Daten zum digitalen Nachlass. Fotos, Videos, Musik und elektronische Dokumente, die auf Computern, Tablets oder externen Festplatten liegen, sind ebenfalls schützenswert. Ist der Zugriff durch Passwörter, PINs oder biometrische Merkmale geschützt, muss dieser Zugangsluxus für die Erben gelöst werden. Eine Vorauswahl ist dabei ratsam, um festzulegen, welche Daten für die Angehörigen nach dem Tod relevant sind.

Gestaltung von Profilen und Passwörtern

Nach der Erfassung muss entschieden werden, wie mit den einzelnen Konten umgegangen werden soll. Bei E-Mail-Adressen und Social-Media-Profilen gibt es verschiedene Optionen: Nachrichten löschen, Fotos archivieren oder Profile stilllegen und in einen Gedenkmodus versetzen. Die Wünsche können von Plattform zu Plattform unterschiedlich ausfallen. Einige Dienste bieten bereits Funktionen für diesen Fall an, wie den Nachlasskontakt bei Facebook oder den Inaktivitätsmanager bei Google.

Advertisement

Für die sichere Speicherung der Zugangsdaten empfiehlt sich ein Passwortmanager. Diese Programme speichern Benutzername und Passwörter verschlüsselt und lassen sich mit einem einzigen Hauptpasswort öffnen. Für digitale Affine ist dies eine effiziente Lösung. Alternativ kann das Hauptpasswort auch bei einem Notar hinterlegt werden, um sicherzustellen, dass die Erben im Ernstfall darauf zugreifen können.

Sicherheit und rechtliche Vorsorge

Wer dennoch auf veraltete Methoden wie handschriftliche Passwortlisten zurückgreift, muss höchste Sicherheitsstandards beachten. Diese Dokumente dürfen nicht offen herumliegen oder in der Handtasche mitgeführt werden. Sie gehören in einen sicheren Schließfach oder Safe, dessen Standort nur den vertrauenswürdigsten Angehörigen bekannt ist. Besonders bei der Existenz von digitalen Vermögenswerten wie Kryptowährungen ist der Gang zum Notar dringend anzuraten, um die Erbschaft rechtssicher zu regeln.

Frühzeitige Gespräche mit den Angehörigen sind ebenfalls essenziell. Präzise formulierte Wünsche beugen Unklarheiten über Zugriffsrechte vor. Es sollte geklärt werden, wer im Ernstfall die digitale Vorsorge übernimmt. Zudem darf man bei Zwei-Faktor-Authentifizierung nicht vorschnell Handyverträge kündigen. Das Abmelden des Smartphones kann dazu führen, dass Bestätigungscodes für Online-Konten verloren gehen und der Zugriff auf wichtige Daten blockiert wird.

Risiken bei unterlassener Vorsorge

Falls der digitale Nachlass nicht vorbereitet wurde, empfiehlt sich eine Nachsorge durch befugte Angehörige. Plattformrichtlinien erlauben oft bestimmte Handlungen nach dem Tod eines Nutzers, wie das Löschen von Daten oder die Übernahme von Profilen. Leider gab es bereits Fälle, bei denen unbeachtete Konten zu Identitätsdiebstahl führten. Daher ist es wichtig, dass Erben die vorhandenen Plattformrichtlinien kennen und nutzen, um Datenverlust oder Missbrauch zu verhindern. Eine klare Dokumentation und rechtliche Absicherung sind die besten Wege, um das digitale Erbe zu schützen.