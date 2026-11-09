Digitale Vignette 2027: Preisanstieg und Pflichtumstellung in Österreich

Ab 1. Dezember gibt es keine Klebevignetten mehr. Die digitale Vignette 2027 kostet 106,80 Euro, steigt Jänner auf 108,90 Euro. Details zu Preis, Gültigkeit und Betrugsschutz.

Ab dem 1. Dezember endet in Österreich das Zeitalter der physischen Klebevignette für die Autobahn- und Schnellmaut. Die Asfinag stellt den Verkauf analoger Klebevignetten vollständig ein und konzentriert sich zukünftig ausschliesslich auf das digitale Pendant. Diese Umstellung ist der letzte Schritt in einer langjährigen Modernisierung des Mautsystems, das seit Jahren schrittweise digitalisiert wird. Mit dem neuen Regelwerk ab 2027 entfällt für viele Autofahrer die physische Affixierung des Mauthalters an der Windschutzscheibe.

Preisgestaltung und Kostenentwicklung

Die Jahresvignette für das Jahr 2027 ist bereits ab sofort für den Kauf verfügbar. Für Kunden, die das digitale Ticket noch vor dem Ende des Dezembers 2026 erwerben, gilt der bisherige Preis von 106,80 Euro. Diese Frist bietet eine kurze Übergangsphase, innerhalb derer der aktuell noch niedrigere Tarif gesichert werden kann. Ab dem 1. Jänner 2027 wird der Preis der Vignette um zwei Prozent angehoben, was einem neuen Betrag von 108,90 Euro entspricht. Diese Preiskorrektur wurde bei einem offiziellen Pressetermin am Montag durch Mobilitäts- und Infrastrukturminister Peter Hanke (SPÖ) sowie Vertreter der Asfinag bekannt gegeben.

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Die Begründung für die leichte Teuerung liegt in der Inflation und den massiven Investitionen in die Infrastruktur. Minister Peter Hanke betonte, dass es der Regierung ein grosses Anliegen war, im Bereich der Mobilität inflationsdämpfend zu wirken, weshalb die Anpassung bewusst mit nur zwei Prozent gehalten wurde. Der Vorstand der Asfinag, Herbert Kasser, ergänzte, dass diese Mehreinnahmen unabdingbar sind, um das riesige Bauprogramm der Autobahngesellschaft finanzieren zu können.

Analoger Vertrieb und Verfügbarkeit

Trotz der vollständigen Digitalisierung des gültigen Produkts ab 1. Februar 2027 verschwinden die analogen Verkaufswege nicht vollständig aus dem Angebot. Die Asfinag hat ihre Vertriebsstellen in den letzten Jahren von 3.500 auf 4.500 Standorte ausgebaut. Das digitale Ticket kann weiterhin an 108 speziellen Automaten sowie persönlich in Trafiken, Tankstellen, an Mautstellen und in den Filialen von Autofahrerklubs erworben werden. Dies soll die Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen gewährleisten, unabhängig vom digitalen Komfort.

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Der Übergang zur rein digitalen Lösung wird durch das Nutzungsverhalten der Fahrzeughalter erleichtert. Bereits im Vorjahr hat der Grossteil der Käufer eine digitale Jahresvignette genutzt, was einem Anteil von 83 Prozent entsprach. Das Produktsortiment bleibt dabei weitgehend unverändert. Neben der Jahresvignette, die fortan nur noch digital gültig ist, stehen weiterhin die Tages-, Zehn-Tages- und die Zwei-Monats-Vignette zur Auswahl. Diese gelten auch in ihrer analogen Form weiter, sofern sie bis zum Ablauf der Gültigkeitsdauer erworben wurden.

Gültigkeitsdauer und Fahrzeugkategorien

Die Jahresvignette für das Jahr 2027 unterliegt der bewährten Regel der vierzehnmonatigen Gültigkeit. Sie deckt den Zeitraum vom 1. Dezember 2026 bis zum 31. Jänner 2028 ab und bietet Fahrern somit eine längere Planbarkeit als viele Kalenderjahre. Vignettenpflichtig in Österreich bleiben Personenwagen, Motorräder und leichte Wohnmobile. Eine besondere Erleichterung bringt die neue Regelung für Fahrzeuge mit Wechselkennzeichen mit sich. Diese dürfen ab 2027 ausschliesslich die digitale Vignette nutzen und sind von der Beschaffung eines physischen Aufklebers befreit.

Für den Übergangszeitraum bleibt die Jahresvignette des Jahres 2026 noch bis zum 31. Jänner 2027 gültig. Das gilt auch für noch vorhandene Klebevignetten, die dieses Jahr erworben wurden. Erst ab dem 1. Februar 2027 wird die analoge Form der Jahresvignette endgültig ungültig. Die Asfinag weist darauf hin, dass alte Klebevignetten nicht einfach auf ein neues Fahrzeug geklebt oder umgeklebt werden dürfen, sondern für die jeweils gültige Saison erworben werden müssen, um rechtssicher zu fahren.

Sicherheitswarnungen vor Betrugsfällen

Die zunehmende Digitalisierung bringt auch neue Risiken im Bereich der Cybersicherheit mit sich. Jacqueline Erhart, Geschäftsführerin der Asfinag Maut Service GmbH, warnte ausdrücklich vor steigenden Betrugsversuchen im Zusammenhang mit digitalen Mauthalters. Kriminelle versenden zunehmend gefälschte E-Mails oder SMS, die sich als offizielle Zahlungsaufforderungen tarnen und darauf abzielen, Kreditkarteninformationen oder persönliche Daten der betroffenen Personen abzugreifen.

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Um sich vor solchen Angriffen zu schützen, empfiehlt die Asfinag-Geschäftsführung dringend, die Digitale Vignette ausschliesslich im offiziellen Maut-Shop der Asfinag zu kaufen. Auch der Erwerb über autorisierte Vertriebspartner wie die bereits genannten Tankstellen oder Kioske ist sicher. Der direkte Link zur offiziellen Plattform sollte stets überprüft werden, bevor Zahlungsdaten eingegeben werden. Durch die ausschliessliche Nutzung der offiziellen Kanäle lässt sich das Risiko von Datenmissbrauch effektiv minimieren, während Autofahrer von den Vorteilen der digitalen Lösung profitieren können.