Digitale Steinzeit in Langenrohr: Ausfall von Internet und Mobilfunk nach Kabelbeschädigung

In Langenrohr kommt es seit Bauarbeiten zu massiven Störungen bei Internet und Mobilfunk. Die Reparatur verzögert sich, und die mangelnde Kommunikation durch A1 sorgt für Unmut bei den Betroffenen.

NÖN.at verwendet Cookies, um Ihnen regionalisierte Inhalte und das bestmögliche Online-Erlebnis zu ermöglichen. Wir empfehlen daher, die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser zuzulassen. Falls Sie nicht wissen, wie das funktioniert, finden Sie hier hilfreiche Links. "Digitale Steinzeit": Weder Festnetzinternet noch Mobilfunk funktionieren zuverlässig, seitdem bei Bauarbeiten mehrere Glasfaserkabel beschädigt wurden.

"Leider war der Schaden dann doch deutlich größer als ursprünglich vermutet", heißt es seitens A1 auf Anfrage. Die Gemeinde Langenrohr befindet sich seit Donnerstagmittag in einer prekären Situation, die von einem Ausfall wesentlicher Kommunikationsinfrastruktur gekennzeichnet ist. "Weder Festnetzinternet noch Mobilfunk funktionieren zuverlässig. Homeoffice ist daher derzeit nicht möglich", fasst ein betroffener Bürger die Situation zusammen. Die gravierenden Störungen, die die tägliche Kommunikation und Arbeit in der Gemeinde erheblich beeinträchtigen, begannen bereits in der Vorwoche. Laut Auskunft von A1 sollte die Störung eigentlich bis spätestens behoben sein, so ein verärgerter Kunde. Doch am Freitag funktionierte das Netz weiterhin nicht, und eine weitere Frist, dieses Mal bis Sonntag, verstrich ohne jegliche Besserung. Dies führt zu großem Unmut bei den Nutzern. Die fehlende Funktionalität hat weitreichende Konsequenzen, insbesondere für Menschen, die auf Homeoffice angewiesen sind, und für alle, die auf eine stabile Internetverbindung angewiesen sind, um ihre täglichen Angelegenheiten zu erledigen. Die mangelnde Kommunikation durch den Anbieter A1 verstärkt die Frustration der Betroffenen zusätzlich. Die Kritik an A1 richtet sich insbesondere gegen das Fehlen einer transparenten Informationspolitik. "Aus meiner Sicht ist es unverständlich, dass A1 nach wie vor keine zentrale Möglichkeit bietet, Störungen transparent auf einer Website zu kommunizieren", beschwert sich ein Nutzer. Er ergänzt: "Sollte es nachvollziehbare Gründe für die Verzögerung geben, wäre eine klare und offene Kommunikation – beispielsweise über die Gemeinde – wünschenswert. Dies würde sicherlich zum Verständnis in der Bevölkerung beitragen." Die fehlende Transparenz und die unzureichende Kommunikation führen zu Unsicherheit und Misstrauen. Die Gemeinde selbst scheint keine ausreichenden Informationen zu haben, um die Bürger adäquat zu informieren. Dies unterstreicht die Notwendigkeit für Telekommunikationsanbieter, einen proaktiven Ansatz bei der Kommunikation von Störungen und Verzögerungen zu verfolgen. Es ist wichtig, dass A1 eine zentrale Plattform zur Verfügung stellt, auf der Kunden den aktuellen Stand der Reparaturarbeiten einsehen und sich über mögliche Verzögerungen informieren können. Darüber hinaus wäre eine engere Zusammenarbeit mit der Gemeinde von Vorteil, um die Bevölkerung zeitnah und umfassend zu informieren. Der Mangel an zuverlässiger Kommunikationsinfrastruktur hat weitreichende Auswirkungen auf das Leben der Menschen in Langenrohr, und die rasche Behebung der Störung sowie eine transparente Kommunikation sind von entscheidender Bedeutung, um die entstandenen Unannehmlichkeiten zu minimieren und das Vertrauen der Kunden wiederherzustellen





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