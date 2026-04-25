Digitale Identität in der EU: EUDI-Wallet ab 2027 – Viele Bürger sind noch nicht informiert

Ab 2027 soll die EUDI-Wallet in der EU eingeführt werden, die es Bürgern ermöglicht, Ausweise und andere Dokumente digital auf dem Smartphone zu speichern. Eine Umfrage zeigt jedoch, dass die Mehrheit der Bevölkerung noch keine Kenntnis von dieser Entwicklung hat.

Ab 2027 plant die Europäische Union eine umfassende Digitalisierung der Bürgeridentifikation. Kern dieser Initiative ist die sogenannte EUDI-Wallet, eine digitale Brieftasche, die es Bürgern ermöglichen soll, persönliche Dokumente wie Personalausweis e, Führerscheine, Bildungsnachweise und Versicherungsbestätigungen sicher und bequem auf ihren Smartphone s zu speichern und zu nutzen.

Für Deutschland ist der offizielle Starttermin der EUDI-Wallet auf den 2. Januar 2027 festgelegt. Ursprünglich sah die EU-Verordnung vor, dass alle Mitgliedsstaaten bis zum 21. November 2026 eine kostenlose Lösung für ihre Bürger anbieten müssen.

Deutschland wird dieses Datum voraussichtlich knapp verpassen, obwohl bereits erste Testphasen in vollem Gange sind. Derzeit laufen in Deutschland erste Pilotprojekte, insbesondere in Dresden und dem gesamten Bundesland Sachsen. In dieser sogenannten Sandbox-Umgebung wird die EUDI-Wallet unter realen Bedingungen erprobt. Der Dresden-Pass und die sächsische Ehrenamtskarte dienen dabei als erste elektronische Ausweise, die innerhalb des EUDI-Systems funktionieren sollen.

Diese Tests sind entscheidend, um die technische Machbarkeit, die Benutzerfreundlichkeit und die Sicherheit der digitalen Brieftasche zu gewährleisten. Ein wesentlicher Aspekt der EUDI-Wallet ist die selektive Weitergabe von Informationen. Nutzer sollen in der Lage sein, spezifische Nachweise zu erbringen – beispielsweise ihr Alter zu bestätigen – ohne dabei ihr vollständiges Geburtsdatum preiszugeben. Diese Funktion soll den Schutz der Privatsphäre erhöhen und das Risiko von Datenmissbrauch minimieren.

Die Entwicklung und Implementierung der EUDI-Wallet stellt eine komplexe Aufgabe dar, die eine enge Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten, Technologieunternehmen und Datenschutzexperten erfordert. Eine aktuelle Umfrage offenbart jedoch eine besorgniserregende mangelnde Bekanntheit der EUDI-Wallet in der Bevölkerung. Über die Hälfte der Befragten hat noch nie von der digitalen Brieftasche gehört, während weitere 18 Prozent zwar den Begriff kennen, aber keine klare Vorstellung davon haben, was sich dahinter verbirgt.

Nur ein geringer Prozentsatz von fünf Prozent gibt an, das Konzept der EUDI-Wallet gut zu verstehen. Diese geringe Bekanntheit unterstreicht die Notwendigkeit einer umfassenden Informationskampagne, um die Bürger über die Vorteile und Funktionen der digitalen Identität aufzuklären. Im europäischen Vergleich nehmen Deutschland und Frankreich eine Vorreiterrolle bei der Umsetzung der EUDI-Wallet ein. Beide Länder haben bereits öffentliche Testumgebungen eingerichtet, in denen Bürger die digitale Brieftasche ausprobieren und Feedback geben können.

Andere Länder wie Polen und Portugal verfügen zwar über nationale Apps für digitale Identitäten, müssen jedoch noch sicherstellen, dass diese die EU-weite Funktionalität der EUDI-Wallet erfüllen. Die erfolgreiche Einführung der EUDI-Wallet wird nicht nur die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung vorantreiben, sondern auch das Leben der Bürger vereinfachen und die grenzüberschreitende Mobilität erleichtern. Die Herausforderungen liegen in der Gewährleistung der Datensicherheit, dem Schutz der Privatsphäre und der Vermeidung von Diskriminierung aufgrund mangelnden Zugangs zu digitalen Technologien





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