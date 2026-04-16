Digitale Hürde: Arbeitslose Wienerin muss für kostenlosen Kontoauszug zahlen

Eine arbeitslose Wienerin musste für einen Kontoauszug bezahlen, der eigentlich online kostenlos verfügbar ist. Grund dafür ist ihr fehlender Zugang zur ID Austria, was zeigt, wie digitale Hürden Menschen in schwierigen Lebenslagen zusätzlich belasten können.

Eine arbeitslose Wienerin ist mit einer unerwarteten finanziellen Belastung konfrontiert worden, weil ihr die sogenannte ID Austria fehlt. Sie musste für einen Kontoauszug bezahlen, der für Menschen mit digitalem Zugang kostenlos und online abrufbar ist. Dies ist ein bezeichnendes Beispiel dafür, wie fehlende digitale Infrastruktur und mangelnde Inklusion Menschen in prekären Lebenslagen zusätzlich benachteiligen können.

Die betroffene Leserin aus Wien, die derzeit arbeitslos ist und Sozialhilfe beantragt, benötigte für das Antragsverfahren einen Auszug aus dem Kontenregister. Dieser Schritt ist gängige Praxis, um die finanziellen Verhältnisse einer Person zu überprüfen. Die Frau hatte grundsätzlich kein Problem damit, die notwendigen Nachweise zu erbringen. Sie äußerte ihr Verständnis dafür, dass ihre Konten offenliegen müssen. Doch die Forderung, für diesen Nachweis zu bezahlen, schockierte sie zutiefst. Der Grund für die Gebühr war ausschließlich ihr fehlender digitaler Zugang. Wer über eine ID Austria oder FinanzOnline verfügt, kann den begehrten Kontoauszug online und ohne Kosten in Anspruch nehmen. Dieser Weg ist vom Staat als Standardverfahren vorgesehen und soll die Abwicklung vereinfachen. Die Leserin hingegen hatte nie einen Grund gesehen, sich eine ID Austria zuzulegen und wurde stets darüber informiert, dass dies keine Nachteile mit sich bringe. Da sie den Nachweis nicht online kostenlos beschaffen konnte, war sie gezwungen, einen schriftlichen Antrag beim Finanzministerium zu stellen. Genau dieser manuelle Prozess ist gebührenpflichtig. Die Wienerin schildert ihre Enttäuschung und ihren Ärger: Plötzlich soll sie zahlen, nur weil ihr die notwendige digitale Identifikation fehlt. Eine Nachfrage bei der zuständigen Behörde bestätigte die Sachlage: Der Zugriff auf das Kontenregister ist zwar grundsätzlich kostenfrei, jedoch ausschließlich über die Online-Plattformen FinanzOnline. Wer diesen digitalen Zugang nicht besitzt, muss einen schriftlichen Antrag einreichen, damit die Behörde die Informationen herausgibt. Diese Antragstellung löst automatisch Gebühren aus. Laut Angaben des Finanzministeriums belaufen sich diese auf mindestens 33,50 Euro und beinhalten eine Eingabengebühr, eine Verwaltungsabgabe sowie mögliche zusätzliche Kosten für Beilagen wie Ausweiskopien. Abhängig vom Umfang der benötigten Informationen können die Gesamtkosten sogar noch höher ausfallen. Für die Leserin beliefen sich die Kosten schließlich auf rund 50 Euro. Dies ist für eine Person, die ohnehin jeden Cent zweimal umdrehen muss und auf staatliche Unterstützung angewiesen ist, eine erhebliche Summe. Ein eigentlich unkomplizierter Behördengang entwickelt sich so zu einer spürbaren finanziellen Belastung. Besonders bitter ist, dass die Gebühren unabhängig vom Ergebnis des Antrags anfallen. Das Finanzministerium begründet dies damit, dass bereits die bloße Einreichung des Antrags eine kostenpflichtige behördliche Tätigkeit darstellt. Eine Befreiung für einkommensschwache Personen ist nicht vorgesehen. Die Behörde argumentiert, dass die Abfrage des Kontenregisters rechtlich nicht als Teil der Sozialhilfe, sondern als eigenständiger behördlicher Vorgang eingestuft wird. Aus diesem Grund greifen auch keine Ausnahmen, die sozial benachteiligte Personen entlasten würden. Die Erfahrung hinterlässt bei der Leserin den Eindruck, dass die vermeintlich freiwillige ID Austria in der Praxis doch Nachteile mit sich bringt, wenn man sie nicht besitzt. Sie sieht hier einen klaren Widerspruch zu den Informationen, die ihr bisher gegeben wurden. Dieser Fall verdeutlicht eine bedenkliche Schieflage im System. Während der digitale Weg zur Beschaffung des Kontoauszugs schnell und kostenlos ist, wird derselbe Prozess für Menschen ohne digitalen Zugang komplizierter und kostspielig. Dies stellt insbesondere für Personen in schwierigen Lebenssituationen eine zusätzliche Hürde dar. Die Wienerin fasst ihre Frustration zusammen: Sie zahlt am Ende drauf, nur weil ihr der Zugang fehlt. Für sie steht fest, dass die ID Austria entgegen früheren Aussagen doch nicht ohne Nachteile ist, wenn man sie nicht nutzt. Das Beispiel unterstreicht die Notwendigkeit, digitale Angebote inklusiver zu gestalten und sicherzustellen, dass niemand aufgrund fehlender technologischer Ausstattung benachteiligt wird, insbesondere wenn es um grundlegende Behördenleistungen geht





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