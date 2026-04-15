Digitale Entgiftung: Der Weg zurück zur Achtsamkeit nach dem Handy-Entzug

Nach einem zweimonatigen Selbstversuch ohne Smartphone zieht die Autorin Bilanz. Sie berichtet von den Herausforderungen des digitalen Entzugs, den erlernten Bewältigungsstrategien und der Schwierigkeit, ein gesünderes Verhältnis zur Technologie zu finden.

Ich gestehe meiner Freundin: Ich kann dir das leider jetzt nicht zeigen. Ein bedauerndes „leider“ aus meiner Kehle, obwohl ich eigentlich stolz auf mich bin. Denn mein Smartphone ziert kein Instagram mehr. So muss ich ihr von meinem Profil mit den witzigen Memes nur erzählen. Das tue ich dann umso ausführlicher, ihr geduldiges Zuhören deute ich als echtes Interesse.

Das geschah gestern Abend, nun fast einen Monat, nachdem ich mein Smartphone wieder eingeschaltet hatte. Mitte März beendeten meine Kollegin Daniela Krenn und ich unseren Handyentzugs-Selbstversuch. Zwei Wochen lang hatten wir auf unsere Smartphones verzichtet und stattdessen ein Tastenhandy benutzt. Kein WhatsApp, kein Instagram, keine Kamera, keine Navigationsapp.

Als ich am 19. März mein Smartphone wieder einschaltete, löschte ich sofort zwei Apps: Instagram, die einzige Social Media-App, die ich regelmäßig benutzt hatte, und Mails. Keine endlosen bunten Bildchen und Videos mehr, die mich nur Zeit kosteten. Und keine E-Mails mehr, die den Abstand zur Arbeit so schwierig machten. Ich schwor mir, dass mein Handy künftig keine Bewegungsabläufe mehr zerfransen würde.

Erst mit dem Tastentelefon fiel mir auf, wie oft ich zum Smartphone griff: Ich kam nach Hause, zog den Mantel und einen Schuh aus – und legte eine Scroll-Pause ein. Auf der Straße blieb ich stehen, um zu tippen, egal wie schwer die Tasche, wie kalt die Finger, wie unnötig die Nachricht. Das schaffte ich nun besser. Ich gewöhnte mir an, das Smartphone an einem möglichst wenig intuitiven Platz zu deponieren, wenn ich zu Hause oder im Büro war, und versuchte, seinen Standort zu vergessen. Beides nicht ganz einfach – aber schließlich hatte ich ja vom Doomscrollen freigewordene kognitive Ressourcen.

In der Praxis funktionierte das allerdings nur mittelmäßig: Einmal donnerte mir das Smartphone auf den Kopf, als ich den Fahrradhelm anzog. Ein anderes Mal fischte ich es aus der Sporttasche, wo es unter einem nassen Handtuch lag. Und an vielen Tagen wetzte ich einfach sehr oft zum Regal, auf dem das Handy lagerte. Gleich neben der Schokolade, was für ein originelles Versteck!

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Auch unterwegs blieb es eine Herausforderung. Während des Entzugs hatte ich gemerkt, dass es gar nicht so schlimm war, die eigenen Gedanken auszusitzen. Ich versuchte nun bewusst, Leerzeiten zu ertragen. Eine U-Bahnstation ohne aufs Handy zu schauen, dann noch eine, und noch eine. Schließlich gehöre ich zu der Generation, die sich gern selbst geißelt. Selbstreflexion, Proteindiät, Waxing, Überstunden – je größer die Überwindung, desto höher das High. Das wirkte auch hier: Nach zwanzig Minuten in die Luft schauen fühlte ich mich rechtschaffen fleißig wie nach zwanzig Sit-Ups. Und wollte diesen Erfolg am liebsten gleich online teilen.

Eine Woche nach dem Entzug installierte ich Instagram wieder – und zwar auf meinem Tablet. Als Journalistin bräuchte ich schließlich die sozialen Medien, sagte ich mir. Und so würde ich diese zumindest nicht in jeder scheinbar langweiligen Minute checken. Ich merkte rasch: Man kann das Tablet auch mit auf die Toilette nehmen. Oder anderen die lustigsten Memes nacherzählen – und auf geduldiges Zuhören hoffen. Aber zumindest redet man dann miteinander.





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