Dietmar Riegler stellt beim WAC seinen Rücktritt in den Raum – 60. Geburtstag mit Fan-Aktion

WAC-Boss Dietmar Riegler äußert angesichts der sportlichen Krise und strukturellen Probleme erstmals Zweifel an seiner Zukunft beim Verein. Zum 60. Geburtstag lädt er die Fans nach dem Spiel gegen den GAK zu Freigetränken ein.

Dietmar Riegler , der seit vielen Jahren die Geschicke des Wolfsberger AC ( WAC ) lenkt, hat angesichts der enttäuschenden Saisonleistung der Kärntner erstmals öffentlich seinen eigenen Rücktritt in Erwägung gezogen.

Der gebürtige Kärntner feiert am kommenden Samstag seinen 60. Geburtstag und möchte diesen Anlass nutzen, um sich bei den treuen Fans des Vereins zu bedanken. Nach dem wichtigen Heimspiel gegen den GAK lädt Riegler alle Anhänger zu 90 Minuten kostenlosen Getränken ein – eine Geste der Wertschätzung und ein Versuch, die Stimmung im Verein zu heben. Die sportliche Situation des WAC ist jedoch alles andere als rosig.

Mit lediglich 16 Punkten aus 22 Spielen befindet sich der Verein auf dem letzten Tabellenplatz der österreichischen Bundesliga. Die jüngste 0:3-Niederlage im direkten Duell gegen Blau-Weiß Linz hat die Lage weiter verschärft und Dietmar Riegler tief betroffen gemacht.

'Mir ist es schon lange nicht mehr so schlecht gegangen – ich bin wirklich schockiert', gestand er in einem Interview mit der 'Kronen Zeitung'. Besonders der Mangel an Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft bereitet ihm große Sorgen.

'Was mir abgeht, ist das Miteinander der Truppe. Andere Teams halten zusammen – genau das fehlt uns', so Riegler. Er beobachtet, dass die Spieler nicht als Einheit agieren und die notwendige Leidenschaft auf dem Platz vermissen lassen. Dieser fehlende Teamgeist ist für ihn ein wesentlicher Grund für die schlechte Leistung des WAC.

Neben den sportlichen Problemen belasten den Verein auch gravierende strukturelle und finanzielle Schwierigkeiten. Die Nachwuchsarbeit, die Förderung junger Talente und die Verbesserung der Infrastruktur sind Bereiche, in denen dringend Handlungsbedarf besteht. Auch die finanzielle Situation des WAC ist angespannt, was die Möglichkeiten zur Verstärkung des Kaders und zur langfristigen Planung weiter einschränkt. Riegler kritisiert zudem die mangelnde Unterstützung durch die Stadt und das Land Kärnten, die seiner Meinung nach eine größere Verantwortung für die Entwicklung des Vereins tragen sollten.

'Das geht sich momentan hinten und vorne nicht aus', verdeutlicht er die prekäre Lage des Vereins. Angesichts dieser komplexen Herausforderungen stellt sich Dietmar Riegler, der den WAC über viele Jahre hinweg geprägt hat, nun erstmals selbst in Frage.

'Als Einzelkämpfer fragt man sich schon, wofür man sich das antut', räumt er ein. Die ständige Belastung und die fehlende Unterstützung lassen ihn an seiner Zukunft beim Verein zweifeln. Ein Abschied von Dietmar Riegler vom WAC ist daher nicht ausgeschlossen.

'Es kann sein, dass ich mal die Lust verliere – jetzt kommt auch noch der sportliche Verlust dazu', so Riegler. Er betont jedoch, dass er den Verein nicht im Stich lassen werde und eine plötzliche Aufgabe nicht in Frage kommt. Für ihn steht fest, dass der WAC unabhängig vom Saisonverlauf einen grundlegenden Neustart benötigt – von der Nachwuchsabteilung bis zur Kampfmannschaft. Mit der Verpflichtung von Thomas Silberberger als neuem Trainer soll nun die Trendwende eingeleitet werden.

Riegler fordert von den Spielern vollen Einsatz und Kampfgeist.

'Ich will nur Spieler, die bereit sind zu kämpfen. Wenn wir so weitermachen wie zuletzt, werden wir nichts holen!

', mahnt er. Er erwartet, dass die Mannschaft ihre Einstellung ändert und mit Leidenschaft für den Verein kämpft. Nur so könne der WAC noch die sportlichen Ziele erreichen und den Abstieg verhindern. Die kommenden Spiele werden entscheidend sein, um die Zukunft des Vereins zu sichern und Dietmar Riegler zu einer Entscheidung über seine persönliche Zukunft zu bewegen





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