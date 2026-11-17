Ein Dieb stahl in Mondsee die Brieftasche einer 86-jährigen Frau und verwendete die Karte dreimal zum Geldabheben. Die Polizei fahndet nach dem Mann.

Eine 86-jährige Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck ist am 26. August Opfer eines gezielten Diebstahls geworden. Der Vorfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr mitten in Mondsee im Bundesland Oberösterreich. Die Opferin war mit ihrem Rollator auf dem Gehsteig beim Kirchenplatz unterwegs, als sie von einem Unbekannten angesprochen wurde. Der Täter nutzte das Ablenkungsgesprich, um unbemerkt Zugriff auf die Handtasche zu erhalten, die auf dem Rollator platziert war. Dabei wurde die Geldbörse der Seniorin entwendet.

Detaillierter Ablauf des Diebstahls

Der Diebstahl selbst war nur der erste Schritt des Täters. Nach dem Entzug der Geldbörse setzte der Unbekannte seine kriminelle Handlung fort, indem er die mitgenommene Bankomatkarte nutzte. Innerhalb kürzester Zeit netzte er die Karte mehrfach aus. Die erste Bargeldabhebung erfolgte in Zell am Moos. Die folgenden Abhebungen wurden in Frankenmarkt getätigt. Die Spur dieser finanziellen Transaktionen und physischen Bewegung des Täters führt über verschiedene Orte hinweg.

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Weiterer Missbrauch der Bankomatkarte

Neben den Bargeldabhebungen wurde die gestohlene Bankomatkarte auch für andere Transaktionen verwendet. Der Täter nutzte die Karte für zwei separate Zahlungen in unterschiedlichen Trafiken. Diese schnellen und räumlich weit verteilten Aktionen verdeutlichen die Effizienz der kriminellen Verschiebung. Die Spuren der Taten reichen von Mondsee über Linz bis nach Stockerau in Niederösterreich. Dieser weite Weg zeigt die Mobilität des Täters und die Schwierigkeiten bei der lokalen Eingrenzung.

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Polizeiliche Fahndung und Kontaktmöglichkeiten

Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem bislang unbekannten Täter. Sie ersucht die Bevölkerung um Veröffentlichung eines Fahndungsfotos, um die Identität des Mannes aufklären zu können. Wer den Mann erkennt oder Hinweise zu seiner Identität geben kann, wird dringend geboten, sich bei der Polizeiinspektion Mondsee zu melden. Die Kontaktaufnahme kann telefonisch unter der Nummer 059133 4167 erfolgen. Die Behörde hofft auf Mithilfe der Bevölkerung, um den Fall schnellstmöglich aufzuklären.