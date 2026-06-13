Diebstahl bei englischer Fußball-Nationalmannschaft vor WM-Start in den USA

Die englische Fußball-Nationalmannschaft wurdeOpfer eines Diebstahls. Fahrzeuge mit Ausrüstung für das Trainingsgelände in Kansas City wurden aufgebrochen. Unter den gestohlenen Gegenständen könnten Bälle und Fußballschuhe sein. Das Team um Trainer Thomas Tuchel trifft kurz vor WM-Beginn in Dallas auf Kroatien. Die Polizei ermittelt, der Verband versucht, den Schaden zu klären.

Die englische Fußball -Nationalmannschaft ist kurz vor der Ankunft in ihrem WM-Quartier in Kansas City Opfer eines Diebstahl s geworden. Wie die BBC berichtete, wurden Fahrzeuge, die Ausrüstung zum Trainingsgelände Swope Soccer Village transportierten, aufgebrochen.

Noch ist unklar, welche Gegenstände entwendet wurden, allerdings wird befürchtet, dass unter anderem Bälle und Fußballschuhe gestohlen wurden. Die Mannschaft von Nationaltrainer Thomas Tuchel soll am Samstagnachmittag in Kansas City eintreffen, die Ausrüstung war bereits vorab dorthin unterwegs. Die Polizei war nach Angaben vor Ort am Freitagabend im Einsatz und steht in Kontakt mit dem Verband, um den Vorfall aufzuklären. Weitere Details zum Umfang des Diebstahls oder möglichen Tätern lagen zunächst nicht vor.

Für die Three Lions kommt der Vorfall zu einem ungünstigen Zeitpunkt: England startet am Mittwochabend (22 Uhr) in die WM und trifft zum Auftakt in Dallas auf Kroatien. Ob und in welchem Umfang der Trainingsbetrieb durch den Verlust der Ausrüstung beeinträchtigt wird, blieb zunächst offen. Der Verband bemüht sich derweil, schnellstmöglich Klarheit über die gestohlenen Gegenstände zu gewinnen





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