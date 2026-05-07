Diebespaar aus Rumänien in Wien: 153.000 Euro gestohlen – Opfer leiden unter seelischen Folgen

Ein rumänisches Diebespaar hat in Wien mindestens drei Mal zugeschlagen und dabei unter anderem 153.000 Euro von einem Pensionistenpaar gestohlen. Die Opfer leiden unter den seelischen Folgen des Diebstahls. Die Täter wurden wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls und Urkundenunterdrückung schuldig gesprochen.

Ein 54-jähriger Mann und eine 42-jährige Frau aus Rumänien haben in Wien ein Diebespaar gebildet, das mindestens drei Mal zugeschlagen hat. Besonders hart traf es ein Pensionistenpaar , das 153.000 Euro aus einem Trolley gestohlen wurde.

Die 77-jährige Frau erklärte, dass sie einen seelischen Knacks davongetragen habe. Die beiden Rumänen wurden wegen schweren gewerbsmäßigen Diebstahls und Urkundenunterdrückung schuldig gesprochen, da sie auch zwei Sparbücher gestohlen hatten. Die Staatsanwältin erklärte, dass das Paar immer nach demselben Muster vorgegangen sei: Sie suchten sich Opfer aus, die in der Bank Geld abhoben, und folgten ihnen bis ins Stiegenhaus. Die Frau täuschte Schmerzen vor, um die Opfer abzulenken, während ihr Lebenspartner das Bargeld stahl.

Zwischen Oktober und Dezember 2025 erbeuteten sie so 3.000 Euro, 7.900 Euro und schließlich 153.000 Euro. Das Gericht sprach den Geschädigten das gestohlene Geld zu, doch es fehlt jede Spur davon. Die 77-jährige Geschädigte erklärte, dass sie und ihr Mann kurz vor der Tat ein Konto aufgelöst und 104.000 Euro Bargeld abgehoben hatten. Sie verstauten das Geld zuhause in einem Rucksack, der in einem Trolley lag.

Im Dezember gingen sie zur Bank, um das Geld auf ein anderes Konto einzuzahlen, doch wegen eines Impftermins entschieden sie sich, das Geld nicht einzuzahlen und hoben zusätzlich 6.000 Euro ab, um Weihnachten zu bestreiten. Die Geschädigte betonte, dass sie sehr vorsichtig gewesen seien, doch sie hätten nicht damit gerechnet, beobachtet zu werden. Vor dem Aufzug in der Ordination des Hausarztes seien die beiden Angeklagten plötzlich erschienen und ebenfalls in den Lift gestiegen.

Als die Frau ausgestiegen sei, blieb ihr Mann mit dem Trolley und den 153.000 Euro Bargeld im Lift zurück. Im Aufzug habe die Angeklagte plötzlich angefangen zu jammern, was den 86-jährigen Mann in Sorge versetzte. Die Aufzugtür öffnete sich nur kurz, mutmaßlich auf Knopfdruck des Angeklagten. Der Mann kam käseweiß aus dem Lift heraus, und seine Frau entdeckte einen großen Schlitz im Trolley.

Der Rucksack mit dem Geld war verschwunden. Die 77-Jährige erklärte, dass sie seit dem Vorfall nicht mehr schlafen könne, da sie keine Ruhe finde. Sie betonte, dass sie und ihr Mann Menschen seien, die für andere da seien, wenn es ihnen schlecht gehe. Die beiden Rumänen zeigten sich geständig gegenüber allen vorgeworfenen Diebstählen.

Der 54-Jährige erklärte, dass er nach Wien gekommen sei, um zu stehlen, und gab an, seit seiner Geburt ein Kleptomane zu sein. Er gestand, das Geld in Wiener Casinos verspielt zu haben, wohin ihn rumänische Bettler geführt hätten. Er bestritt jedoch, dass im Rucksack des Pensionistenpaares 153.000 Euro gewesen seien, und behauptete, es seien höchstens 4.000 Euro gewesen.

Sein Verteidiger hielt diese Aussage für unglaubwürdig und vermutete, dass der Angeklagte die große Beute vor seiner Lebensgefährtin verbergen wolle, da er ihr nur einen kleinen Teil davon gegeben habe. Die 42-jährige Angeklagte erklärte zunächst, dass sie die Schmerzen nicht vorgespielt habe, sondern tatsächlich Herzprobleme gehabt habe. Nach einer Intervention ihres Verteidigers entschuldigte sie sich und erklärte, dass sie die Konkubine des Erstangeklagten sei und ihm helfen wolle, sein Diebstahlsverhalten zu ändern.

Vor der Urteilsverkündung entschuldigte sich der 54-Jährige und erklärte, dass er seinen Lebensunterhalt in Rumänien als Friseur und Fleischhauer bestreite





nachrichten_at / 🏆 16. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diebstahl Wien Pensionistenpaar Kleptomanie Gewerbsmäßiger Diebstahl

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Strategische Immobilieninvestitionen: Substanz und Vision in WienEin detaillierter Einblick in die Philosophie erfolgreicher Immobilieninvestitionen, mit Fokus auf den zweiten Wiener Bezirk, energetische Optimierung und nachhaltige Architektur.

Read more »

Gefangen im eigenen Heim: Der Kampf um Barrierefreiheit in WienEin Paar mit körperlichen Beeinträchtigungen muss aufgrund eines defekten Aufzugs in einer Gesiba-Wohnanlage in ein Hotel ausweichen, während die Stadt die Kosten ablehnt.

Read more »

Sommerhitze und ESC-Fieber in WienEin Bericht über die bevorstehende sommerliche Hitze in Wien und die vielfältigen kommerziellen Angebote sowie Kuriositäten rund um den Eurovision Song Contest.

Read more »

Wie man dem Song Contest in Wien entkommtWer sich so gar nicht von der Song Contest-Euphorie anstecken lässt, hat es in den nächsten Tagen wahrlich nicht leicht in Wien: Empfehlungen, wie und wo man den ESC-Trubel vermeiden kann.

Read more »