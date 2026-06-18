Die zweite Woche der Fußball-WM: Wenig Gipfeltreffen, viele Abwehrschlachten

Die zweite Woche der Fußball-WM ist von Pflichtspielen geprägt, es drohen vor allem Abwehrschlachten von Underdogs. Wirkliche Fußballstars treffen für eine Weile nicht aufeinander. Die zweite Turnierwoche ist von Pflichtspielen geprägt, es drohen vor allem Abwehrschlachten von Underdogs.

Die Fußball-WM war bisher besser als erwartet, vor allem weil sich die Außenseiter teuer verkauften. Ab sofort aber schlägt der aufgeblähte Spielplan dieser XXL-Endrunde zu - eine Woche lang warten jetzt jene Partien, die Uninteressant meint dabei keinesfalls bedeutungslos, und eine WM gehört auch den kleinen Nationen, die umso mehr für diesen Sport brennen.

Doch die nun anstehenden Begegnungen haben mit einem Gipfeltreffen der Fußballwelt zumindest auf dem Platz wenig zu tun. Die zweite Turnierwoche ist von Pflichtspielen geprägt, es drohen vor allem Abwehrschlachten von Underdogs, wirkliche Fußballstars treffen für eine Weile nicht aufeinander. Da sticht schon Österreich gegen Argentinien als vergleichsweise hochklassig heraus, bis es wieder ein solches gibt, am ehesten am 26. Juni, wenn Norwegen gegen Frankreich antritt, kann man sich so trösten: Diese 48er-WM ist anders als alle bisherigen.

Die schlechte Nachricht: Es wird auch in der K.o. -Phase so weitergehen, denn nach 72 Spielen und 16 Tagen werden erst 16 Teams ausgeschieden sein. Wenigstens steht dann, auch wenn es sich erst um das Sechzehntelfinale handelt, schon etwas mehr auf dem Spiel





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