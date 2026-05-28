Die Zukunft des Parkens: Elektrisch, vernetzt und autonom

Die Best in Parking AG ist ein führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Parkraum- und Mobilitätsinfrastruktur in Mittel- und Südosteuropa. Das Unternehmen hat sich seit 1976 stetig entwickelt und bewirtschaftet derzeit rund 100.000 Stellplätze an über 200 Standorten in sieben Ländern. Die Parking-App Bmove verbindet Kurzparkzonen, Garagen und digitale Bezahlung in einem System und sorgt für einen fließenden Übergang zwischen Fahren und Parken.

Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch, vernetzt und autonom. Doch eine wichtige Schnittstelle bleibt oft unbeachtet: das Parken . Jede Fahrt beginnt und endet mit einem Stellplatz.

Die Best in Parking AG ist ein führender Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Parkraum- und Mobilitätsinfrastruktur in Mittel- und Südosteuropa. Seit 1976 wurde die Unternehmensgruppe stetig ausgebaut und bewirtschaftet derzeit rund 100.000 Stellplätze an über 200 Standorten in sieben Ländern. Die Transformation ist sichtbar: Wo früher Schranken, Tickets und Wartezeiten dominierten, sorgen heute Kennzeichenerkennung und Echtzeitdaten für einen fließenden Übergang zwischen Fahren und Parken. Mit der Parking-App Bmove wird dieser Wandel greifbar.

Sie verbindet Kurzparkzonen, Garagen und digitale Bezahlung in einem System.

'Parken ist kein Randthema der Mobilität - es ist ihr Fundament', sagt CEO Johann Breiteneder. 'Wer 2035 vernetzte Städte will, muss heute die Infrastruktur dafür bauen. Genau das tun wir.

' Für Best in Parking ist dieser Wandel auch ein Blick nach vorne auf ein besonderes Jubiläum: 50 Jahre Unternehmensgeschichte. Seit der Gründung entwickelt das Unternehmen Parkraum kontinuierlich weiter, von der klassischen Garage hin zur digitalen Infrastruktur moderner Städte





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