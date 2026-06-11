Die UNHCR-Chef Salih hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, eine neue Initiative zu unterstützen, die eine Perspektive für Millionen Menschen bieten soll, die bisher durch humanitäre Hilfe überleben. UNHCR-Chef Salih hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, eine neue Initiative zu unterstützen, die eine Perspektive für Millionen Menschen bieten soll, die bisher durch humanitäre Hilfe überleben.

Die Zahl der Flüchtlinge weltweit ist erstmals seit zehn Jahren zurückgegangen, aber sie bleibt weiterhin auf einem hohen Niveau. Laut UNHCR leben 70 Prozent der Geflüchtete n seit Jahren im Exil , viele davon leben unter der Armutsgrenze.

Im vergangenen Jahr flohen 5,4 Millionen Menschen vor Gewalt und Verfolgung in andere Länder. 14,7 Millionen Vertriebene sind hingegen in ihre Herkunftsregionen oder -länder zurückgekehrt, darunter 4,4 Millionen Flüchtlinge und 10,3 Millionen Binnenvertriebene. UNHCR-Chef Salih hat die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, eine neue Initiative zu unterstützen, die eine Perspektive für Millionen Menschen bieten soll, die bisher durch humanitäre Hilfe überleben. Für Flüchtlinge geht es zunächst ums Überleben, aber die Flucht bestimmt zu oft dauerhaft ihre Lebensrealität.

Humanitäre Hilfe rettet Leben, aber ermöglicht es den Menschen nicht, ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten. Wir brauchen einen grundlegenden Wandel, um Menschen, die vor Krieg und Verfolgung fliehen, Hoffnung und Chancen zu bieten





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