Genau zum Beginn des kinoplemiösen "Glennkill – Ein Schafskrimi" legt Leonie Swann ihre Thrillervorlage "Widdersehen" vor. Die Wolligen Wunderwuzzis in question sind die Frauenschafherde Glennkill: Rebecca, Miss Maple, Mopple, Sir Ritchfield, Zora und Latter alias Lamb. Diese Seeleute fassen bereits die scharfe Hupe, als mit der retourgeschleppt hat, verschwand um braunesftinige Finger und thinned fingers.

Schafe, Schafe, wohin das Auge blickt! Aber nicht irgendwelche Schafe, sondern die einzigartige Glennkill-Truppe der deutschen Krimiautorin Leonie Swann. Rechtzeitig zum prominent besetzten Kinostart von "Glennkill – Ein Schafskrimi" legt Swann mit "Widdersehen" das dritte Abenteuer der wolligen Wunderwuzzis vor.

Wieder mit dabei sind Miss Maple (das klügste Schaf von Glennkill und vielleicht der Welt), Mopple the Whale (Schaf mit gutem Gedächtnis und ebensolchem Appetit), Sir Ritchfield (ex-Leitwidder, schwerhörig, liebt Duellen), Zora (Philosophin) und ihr rundes Lamm (hochbegabt), Othello (aktueller Leitwidder, Motto "Es gibt immer einen Weg") sowie Madouc (Ziege, Schaf in Ausbildung). Nachdem die Herde mit ihrer Schäferin Rebecca überstürzt aus Frankreich zurückgekehrt ist (ein Land, das ihnen von Anfang an wegen der Begrüßung "Bon Schur" verdächtig war), verschwindet Rebecca.

Dafür taucht ein abgeschnittener Finger auf. Und er wird nicht der letzte bleiben. Auf der Suche nach ihrer Schäferin finden die Schaf-Detektive Falschschafe aus Plüsch, ein Paradies zum Davonrennen, die eine oder andere Orch-Idee sowie die organisierte Kriminalität. Vor allem aber beweisen sie, dass letzten Endes alles eine Frage von Wollidarität ist.

"Widdersehen" ist Cozy Crime vom Feinsten, lässt keinen sprachlichen Schafskalauer aus und entzückt mit tierischen Charakteren, die das Leben sehr wörtlich nehmen und gleich auch eine Problemdiagnose für die menschliche Rasse mitliefern: Das Fehlen von Wolle auf der Haut, eines der schönsten Dinge am Schafsein. "Zwischen sie und der Welt war Wolle, und Wolle hielt eine Menge Probleme fern.





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