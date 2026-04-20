Die Wiederentdeckung der Wiener Seele: Vom Kitsch zum Kulturerbe

Herbert Zotti und Helmut Stippich beleuchten die Wandlung des Wienerlieds, den Umgang mit historischem Kitsch und die Bedeutung des Wiener Volksliedwerks für die heutige Zeit.

Es war ein langer Weg, bis Herbert Zotti zu seiner heutigen Leidenschaft fand. In seiner Kindheit und Jugend konnte der Kenner des Wienerlied s mit dieser spezifischen Musikform wenig anfangen. Er empfand die Stücke im lokalen Dialekt als gesiaßlates Gsangelwerk, was übersetzt so viel wie unnötiger Kitsch bedeutet. Die Ära von Heinz Conrads war für ihn mit einer Betulichkeit verbunden, die ihn abschreckte. Erst mit 40 Jahren änderte sich sein Blickwinkel grundlegend.

Er erkannte, dass die Lieder weder dumm noch rein kitschig waren, sondern eine tiefere menschliche Komponente besitzen. Zotti räumt heute ein, dass man ab einem gewissen Alter eine Portion Kitsch im Leben schlichtweg benötigt, um die Melancholie und Freude des Alltags zu bewältigen. Das Wienerlied steht heute im Zentrum einer lebendigen Szene, die Tradition mit frischen Impulsen verbindet. Bei Festivals treffen historische Kompositionen auf moderne Interpretationen. Auf die Frage, was denn ein echtes Wienerlied ausmache, reagiert Zotti gelassen. Er hält die Diskussion über Authentizität für obsolet. Wichtiger ist ihm das Erbe, das unter anderem im Wiener Volksliedwerk bewahrt wird. Dort lagern in einem Archiv im Ottakringer Bockkeller etwa 45.000 Lieder, 40.000 Instrumentalstücke und tausende historische Dokumente. Diese Sammlung bildet das Fundament für eine lebendige Pflege der Wiener Musik, die nicht als Museumsstück, sondern als lebendige Kulturform verstanden werden will. Zotti übergibt nun die organisatorische Leitung des Festivals an seinen Nachfolger Helmut Stippich. Helmut Stippich, ein Musiker aus dem Kärntner Lavanttal, bringt eine neue Perspektive in das Genre ein. Seine Reise zum Wienerlied begann bereits in der Kindheit durch Filme von Ernst Marischka, in denen Hans Moser das Publikum begeisterte. Nach einem Musikstudium in Graz spezialisierte er sich 2010 auf die Schrammelharmonika, das Herzstück der Wiener Musik. Gemeinsam mit Zotti ist er sich einig, dass man sich von der Vergangenheit distanzieren muss, wenn es um problematische Inhalte geht. Etwa 95 Prozent der rund 70.000 überlieferten Lieder sind aufgrund sexistischer oder rassistischer Texte heute kaum noch präsentierbar. Doch die verbleibenden 3500 Lieder bilden einen Schatz, der durch die Schrammel-Tradition – bestehend aus Geigen, Kontragitarre und Klarinette – bis heute die Seele Wiens widerspiegelt. Es geht dabei immer um die Kunst des Zuhörens, eine Tradition, die bei den legendären Auftritten der Brüder Schrammel durch strikte Disziplin im Publikum eingefordert wurde





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