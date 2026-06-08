Die wahre Ursache für brennende Augen im Pool

Die meisten Badegäste denken, dass Chlor für brennende Augen im Pool verantwortlich ist. Doch tatsächlich sind es oft die Reaktionsprodukte, die entstehen, wenn Chlor auf andere Stoffe reagiert.

Wer schon mal mit brennenden Augen aus dem Pool gestiegen ist, hat vermutlich dem Chlor die Schuld gegeben. Die Ursache könnte aber eine andere sein.

Verdrückt. Doch während die meisten Badegäste einfach nur Abkühlung suchen, schleicht sich bei vielen irgendwann ein unangenehmer Gedanke ein: Hat hier gerade jemand ins Wasser gepinkelt? So unangenehm das ist, zumindest einmal in ihrem Leben ins Schwimmbecken uriniert haben. Während man das bei kleinen Kindern noch nachvollziehen kann, wird es bei Erwachsenen schnell zum Ärgernis.

Doch das Problem ist nicht nur eine Urin ist zwar bei gesunden Menschen grundsätzlich keimarm, doch im Pool trifft er auf einen wichtigen Gegenspieler: Chlor. Genau hier beginnt das eigentliche, welches Stoffe entstehen, wenn Bestandteile von Urin mit Chlor reagieren. Dabei stießen sie auf sogenannte Desinfektionsnebenprodukte wie Chlorcyan und Trichloramin. Viele glauben, der typische Schwimmbadgeruch oder rote Augen würden direkt vom Chlor kommen.

Tatsächlich sind häufig die Reaktionsprodukte verantwortlich, die entstehen, wenn Chlor auf andere Stoffe reagiert. Deshalb ist es wichtig, vor dem Schwimmen zu duschen. Durch gründliches Abduschen werden Schweiß, Bakterien, Hautfette und Kosmetikreste entfernt. Dadurch gelangen deutlich weniger Stoffe ins Becken, die später mit dem Chlor reagieren und unangenehme Nebenprodukte entstehen lassen.

Wenn du vor dem Schwimmen duschen gehst, trägt das aktiv dazu bei, dass das Wasser sauberer bleibt und andere Badegäste geschützt werden





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