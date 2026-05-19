In Österreich ist zwischen fünf und zehn Prozent der Bevölkerung betroffen von der Kalkschulter, vor allem Frauen. Immer mehr Mediziner stellen sich allerdings die Frage, warum diese Behandlungskosten selbst getragen werden müssen, wenn sie in vielen anderen Ländern durch die Krankenkassen getragen werden.

Die Nadellavage , auch bekannt als Needling, Barbotage oder Ultraschall-gesteuerte Kalkspülung, gilt als wirksam und sicher bei der Behandlung einer Kalkschulter . Das ambulante Verfahren kostet zwischen 200 und 500 Euro und wird jedoch selbst getragen, da die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) die Kosten nicht übernimmt.

Ein wichtiger Fragezeichen bleibt jedoch: Warum tragen die Betroffenen die Behandlungskosten in Österreich selbst? Was ist die Wirkung und die Vorteile, aber auch die Alternativen, der Nadellavage und seine Alternativen? Was sind die möglichen Komplikationen? Die Nadellavage, oder auch Needling genannt, ist eine innovative Behandlungsmethode für eine Kalkschulter, auch Tendinose calcarea genannt.

Bei dieser Erkrankung wird Kalk im Gewebe, insbesondere in der Supraspinatussehne der Schulter, als Einlagerung angepönt. Diese Kalkenerkrankung führt zu Schmerzen, Bewegungseinschränkungen und Entzündungen im Gewebe um den Schulterbereich. Um die Kalkablagerungen im Gewebe zu bekämpfen, werden die Kalkdepots über mehrere Sitzungen mittels Ultraschall朗s elektrycznych Stößen implösiert





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Nadellavage Kalkschulter Ultraschall-Gesteuerte Kalkspülung Alternative Therapien

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