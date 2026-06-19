Die Versprechen des Brexit haben sich nicht erfüllt

Zehn Jahre nach dem Brexit ist klar, dass die Versprechen der Brexit-Kampagne sich nicht erfüllt haben. Die britische Wirtschaft hat geschwunden, der Zugang zum EU-Markt ist verloren gegangen und die Vorteile des Austritts sind nicht zu sehen.

Zehn Jahre nach dem Brexit : Die Versprechen der Brexit -Kampagne haben sich nicht erfüllt. Die britische Wirtschaft hat geschwunden, der Zugang zum EU-Markt ist verloren gegangen und die Vorteile des Austritts sind nicht zu sehen.

Die Befürworter des Brexit hatten behauptet, dass Großbritannien wieder eine Handelssupermacht werden würde, aber das ist nicht passiert. Die britische Wirtschaft ist um vier Prozent kleiner als sie ohne den Brexit wäre und die Briten werden längerfristig um 15 Prozent weniger exportieren und importieren, als sie dies innerhalb der EU tun würden. Der Hauptgrund dafür ist das sogenannte 'Nachbarprinzip', das besagt, dass Volkswirtschaften mit großen und unmittelbaren Nachbarn mehr Handel treiben als mit entfernteren und kleineren Ländern.

Die EU ist der mit Abstand größte Handelspartner der Briten und bleibt es auch nach dem Brexit. Die Briten haben den freien Zugang zum EU-Markt verloren, was sie nicht hätten müssen. Länder wie Norwegen oder die Schweiz sind als EU-Outsider an den gemeinsamen Binnenmarkt angedockt, aber dies gibt es nicht umsonst. Sie müssen ins EU-Budget einzahlen und sich an alle vier Grundfreiheiten der EU halten.

Die Gespräche über die Modalitäten des EU-Austritts hatten sich im Kreis gedreht, bis Boris Johnson in seiner Rolle als Premierminister sein Versprechen des freien Zugangs zum EU-Binnenmarkt über Bord warf und Hürden im Handel akzeptierte. Das hat alle negativen Folgen für die britische Wirtschaft und Unternehmen. Außerhalb der EU ist Großbritannien tatsächlich nicht an den EU-Acquis gebunden, muss Urteile des Europäischen Gerichtshofs nicht befolgen und kann seine Gesetze punktgenau an die nationalen Bedürfnisse anpassen.

Das ist beispielsweise bei der Regulierung des Finanzmarkts London der Fall, der außerhalb der EUkann - etwa was die Regeln für Börsegänge anbelangt





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