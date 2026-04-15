Die verlorene Nostalgie: Warum Europas Erweiterung ins Stocken gerät

Die Erweiterung der Europäischen Union (EU) steckt in der Klemme. Während politische Eliten die Erweiterung oft als strategische Notwendigkeit betrachten, fehlt es an gesellschaftlicher Unterstützung. Dieser Artikel beleuchtet die Ursachen für diese Ungleichzeitigkeit, die Herausforderungen und die Notwendigkeit, das Vertrauen in die europäische Idee und die Erweiterung zu stärken.

Georgi Gospodinov hat Europa diagnostiziert, bevor Europa es selbst bemerkt hat. In seinem Roman 'Zeitzuflucht', der mit dem Booker-Preis ausgezeichnet wurde, eröffnet ein Arzt Kliniken, in denen Menschen mit Alzheimer die vergangenen Jahrzehnte bewohnen können – jedes Stockwerk repräsentiert eine andere Zeit. Bald wollen auch Gesunde in diese nostalgische Umgebung einziehen. Schließlich stimmen ganze Länder darüber ab, in welche Dekade sie kollektiv zurückkehren möchten.

Europa im Jahr 2026 ist voller Nostalgie. Nostalgie für Nationalstolz, nationale Souveränität, für den Schilling, für eine Welt vor dem Euro und vor Krisen. In vielen Ländern richtet sich der Blick zurück – politisch, kulturell und emotional. Was jedoch fehlt, ist die Nostalgie für das Projekt selbst, für die europäische Integration. Es fehlt die Wertschätzung für die vielleicht größte geopolitische Transformation, die dieser Kontinent in Friedenszeiten vollzogen hat. Die Ursache liegt in einer Ungleichzeitigkeit, die politisch unterschätzt wird.

Man kann diese Ungleichzeitigkeit auch anhand von Zahlen verdeutlichen. In der Europäischen Union (EU) befürworten 56 Prozent weitere Beitritte. Obwohl dies nach einer Mehrheit klingt, ist es politisch kaum von Bedeutung. Fast 40 Prozent befürchten unkontrollierte Migration, und fast ebenso viele äußern Bedenken hinsichtlich Korruption. Gut ein Drittel der Befragten äußert finanzielle Bedenken in Bezug auf die Kosten der Erweiterung. Diese Ängste haben Adresslisten, Parteistrukturen und Wahlkampfslogans, während die Vorteile der Erweiterung in Lehrbüchern behandelt werden.

Österreichs wirtschaftliche Verflechtung mit Mittel- und Osteuropa hat sich seit der Osterweiterung massiv vertieft. Exporte in die Nachbarländer sind heute ein zentraler Pfeiler des Wohlstands. Wertschöpfungsketten verlaufen quer durch die Region, Investitionen sind wechselseitig, und die Arbeitsmärkte sind miteinander verbunden. Deutschland hat ebenfalls erheblich profitiert – Studien belegen, dass die Erweiterung das Wachstum und die Wettbewerbsfähigkeit messbar gestärkt hat, in einem Ausmaß, das die geleisteten Beiträge zur EU um ein Vielfaches übersteigt. Österreich mag zwar Nettozahler sein, profitiert aber auch netto von der Erweiterung. Diese war kein Nullsummenspiel. Sie hat Märkte geöffnet, Stabilität geschaffen und wirtschaftliche Dynamik erzeugt.

Tschechien ist ein Paradebeispiel für diese Spannung. Präsident Petr Pavel bezeichnet die Erweiterung als geostrategische Notwendigkeit. Gleichzeitig herrscht nahezu Vollbeschäftigung – ein wirtschaftlicher Erfolg, der ohne die Integration in den Binnenmarkt kaum denkbar wäre. Trotzdem ist die gesellschaftliche Skepsis gegenüber weiteren EU-Beitritten spürbar und messbar, was sich etwa in Eurobarometer-Umfragen widerspiegelt. Der 'polnische Klempner', einst Symbol der Angst im Zusammenhang mit der großen EU-Osterweiterung von 2004, ist längst Teil eines Arbeitsmarktes geworden, der selbst unter Fachkräftemangel leidet.

Auch politisch zeigt sich diese Ungleichzeitigkeit. In Ungarn hat Ministerpräsident Viktor Orbán Erweiterungsfragen immer wieder strategisch genutzt, um innenpolitische Narrative zu bedienen. Ähnliche Tendenzen sind in unterschiedlicher Ausprägung auch anderswo zu beobachten. Erweiterung wird somit nicht nur zu einer außenpolitischen, sondern zunehmend auch zu einer innenpolitischen Frage. Am 12. April hat Ungarn gewählt. Péter Magyar und seine TISZA-Partei gewannen mit einer Zweidrittelmehrheit – ein historischer Erdrutschsieg. Orbáns 16-jährige Herrschaft ist Geschichte. Damit fällt auch der bequemste Fluchtweg der europäischen Erweiterungsdebatte weg: Wer sich bisher hinter Budapest verstecken konnte, muss jetzt liefern. Die Ausrede heißt nicht mehr Orbán. Die Frage lautet jetzt: Was wollen wir eigentlich?

Die eigentliche Crux ist: Während politische Eliten Erweiterung oft als strategische Notwendigkeit begreifen, wird sie gesellschaftlich nicht als gemeinsames Projekt erlebt. Um es mit Ernst Bloch zu sagen: Was gleichzeitig existiert, ist nicht gleichzeitig bewusst. Dies zeigt sich deutlich am Westbalkan. Montenegro verhandelt seit 2012 über einen EU-Beitritt – also seit vierzehn Jahren. Das ist mehr als doppelt so lange, wie die längste jemals abgeschlossene Verhandlung dauerte. Nun scheint das Ende jedoch absehbar. Das Ziel ist ein Verhandlungsabschluss im Jahr 2026 und ein Beitritt im Jahr 2028. Montenegro hat seine Hausaufgaben gemacht. Die Frage ist nicht mehr, ob Montenegro bereit ist, sondern ob unsere Gesellschaften es sind. Genau das traut sich in der politischen Debatte kaum jemand laut zu sagen, da es als arrogant empfunden werden könnte. Es ist aber die ehrlichste Frage, die man stellen kann.

Ein Beitrittsvertrag benötigt die Ratifizierung aller Mitgliedstaaten. Dies beinhaltet Parlamente, manchmal Referenden und immer öffentliche Debatten. Diese Debatten werden in Gesellschaften geführt, die selbst darüber diskutieren, wie viel Europa sie eigentlich wollen. Gleichzeitig zeigt sich hier eine zentrale Leerstelle: Vielen Bürgerinnen und Bürgern mangelt es an verlässlichen Informationen, konkreten Beteiligungsmöglichkeiten und einem grundlegenden Verständnis dafür, was Erweiterung tatsächlich bedeutet. Wenn europäische Integration gesellschaftlich getragen werden soll, bedarf es gezielter Informations- und Bildungsangebote, einer verbesserten Kommunikationsstrategie sowie neuer Formate der Einbindung. Dies ist essentiell, um das Vertrauen in die europäische Idee und die Erweiterung zu stärken.





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