Die US-Regierung hat die Lockerung der Sanktionen für russisches Öl erneut um ein Monat verlängert, was für weitere 30 Tage gilt. Diese Maßnahme war ursprünglich nur vorübergehend gedacht und sollte nur der vorübergehenden Ichkung des dramatisch gestiegenen Ölpreises dienen.

Die Ausnahme-Lizenz für gestiegene " Ölpreise war am Samstag abgelaufen. Die bereits zweite Verlängerung gilt für weitere 30 Tage. Die USA hatten im März wegen der Sperrung der Straße von Hormuz die gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs verhängten Sanktionen gelockert.

In diesem Bild: Öltanker in der Straße von Hormuz. Die US-Regierung hat die Lockerung der Sanktionen für russisches Öl erneut um ein Monat verlängert. Das US-Finanzministerium erteilte am Montag eine zeitlich begrenzte Ausnahme-Lizenz, die für weitere 30 Tage den Verkauf von russischem Rohöl und russischen Erdölprodukten erlaubt, die sich bereits auf Schiffen befinden. Die Verlängerung bietet "den am stärksten gefährdeten Ländern die Möglichkeit, vorübergehend auf russisches Öl zuzugreifen".

Die Lockerung der Sanktionen betrifft auch Schiffe der sogenannten russischen Schattenflotte. Ausgeschlossen sind lediglich russische Öllieferungen an den Iran, Kuba und Nordkorea sowie von Russland besetzte Gebiete in der Ukraine, einschließlich der Krim





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