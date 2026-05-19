Die Suche nach der neuen ORF-Spitze: Politische Spannungen und finanzielle Hürden

Ein detaillierter Bericht über die Bewerbungsphase für die ORF-Generaldirektion ab 2027, die Rolle der Politik und die drohenden Budgetkürzungen.

Die Suche nach der neuen Führungspersönlichkeit für den Österreichischen Rundfunk, den ORF , befindet sich in einer kritischen Phase. Obwohl die offizielle Ausschreibung für die Position der Generaldirektion ab dem Jahr 2027 bereits Ende April veröffentlicht wurde, gab es zunächst eine auffällige Stille seitens potenzieller Bewerber.

Heinz Lederer, der Vorsitzende des ORF-Stiftungsrats, bewahrt jedoch Ruhe und zeigt sich zuversichtlich, dass die entsprechenden Unterlagen rechtzeitig eingereicht werden. Die Frist für die Bewerbungen läuft bis zum 28. Mai, und Lederer geht davon aus, dass erfahrene Fachleute momentan ihre Dossiers vorbereiten. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sich Interessenten erst kurz vor Ablauf der Frist zu Wort melden.

Der gesamte Prozess ist straff getaktet: Ein öffentliches Hearing, an dem sowohl der Stiftungsrat als auch der Publikumsrat teilnehmen werden, ist für den 8. Juni geplant. Zuvor wird eine Findungskommission die eingegangenen Bewerbungen prüfen, um sicherzustellen, dass die Kandidaten die notwendigen Qualifikationen mitbringen. Die endgültige Wahl erfolgt dann am 11.

Juni durch die 35 Mitglieder des Stiftungsrats, die formal weisungsfrei entscheiden sollen. Im Zentrum der Spekulationen steht derzeit Clemens Pig, der Chief Executive Officer der Austria Presse Agentur (APA). Pig gilt in vielen Kreisen als der absolute Favorit, insbesondere da es Anzeichen gibt, dass er die Unterstützung der Regierung genießt.

In politischen Kreisen wurde bereits betont, dass die künftige Spitze des ORF idealerweise von außen kommen sollte, um unbelastet von internen Verstrickungen und den oft als intrigenhaft beschriebenen Strukturen des Hauses zu starten. Während Pig als Profi geschätzt wird, gibt es auch andere Namen im Gespräch. Die amtierende Chefin Ingrid Thurnher könnte theoretisch eine Rolle spielen, obwohl sie derzeit stark in interne Aufräumarbeiten im Zuge der Causa Weißmann eingebunden ist.

Angesichts ihres Alters und der enormen Belastung der kommenden fünf Jahre bleibt es jedoch fraglich, ob sie diese Herausforderung erneut annehmen möchte. Auch Markus Breitenecker, ein erfahrener Medienmanager mit Hintergrund bei ProSiebenSat.1Puls4, wird als möglicher Kandidat genannt, obwohl er dies wiederholt dementiert hat. Ebenfalls im Gespräch war Philipp König, der eine Nähe zur ÖVP aufweist und bereits im Bundeskanzleramt tätig war, wobei es um ihn zuletzt ruhiger geworden ist.

Die Frage der Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks steht im Mittelpunkt der aktuellen Debatte. Während Heinz Lederer betont, dass der Stiftungsrat unabhängig und frei von externen Zurufe entscheiden wird, gibt es deutliche Signale aus der Politik, die dieses Bild infrage stellen. Die Äußerungen von Politikern wie Marchetti werden von Kritikern als Versuch gewertet, die Wahl bereits im Vorfeld zu beeinflussen. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass zivilgesellschaftliche Gruppen alarmieren.

So organisiert die Organisation #aufstehn eine Kundgebung am Ballhausplatz in Wien, um eine wirklich unabhängige Besetzung der ORF-Spitze zu fordern. Unterstützt werden diese Forderungen unter anderem von Daniela Kraus vom Presseclub Concordia sowie Michael Kerbler, der bei Reporter ohne Grenzen tätig ist. Ihr Ziel ist es, sicherzustellen, dass die Wahl im Juni nicht nach parteipolitischen Interessen, sondern nach fachlicher Eignung und dem Gemeinwohl erfolgt. Der Druck auf den Stiftungsrat wächst somit, eine transparente und unbeeinflusste Entscheidung zu treffen.

Neben der personellen Neubesetzung steht der ORF vor massiven finanziellen Herausforderungen. Der Spardruck innerhalb des Medienhauses nimmt stetig zu, was sich durch politische Forderungen weiter verschärfen könnte. Berichten zufolge plant die ÖVP, die Kompensation für den Wegfall der Umsatzsteuer zu streichen, die ursprünglich mit dem Umstieg auf den ORF-Beitrag verbunden war. In der Vergangenheit sprang die Republik mit 70 Millionen Euro ein, um diesen Verlust auszugleichen.

Nun gibt es Forderungen, dass der ORF einen Beitrag von etwa 100 Millionen Euro zur allgemeinen Budgetkonsolidierung leisten soll. Heinz Lederer reagiert auf diese Forderungen mit deutlicher Kritik. Er hat für den 22. Mai einen Sonderfinanzausschuss im Stiftungsrat einberufen, um die finanzielle Lage zu prüfen.

Lederer betont, dass der finanzielle Spielraum weitaus geringer sei, als es sich die Politik in ihren Vorstellungen ausmale. Er mahnt an, dass Sparmaßnahmen notwendig seien, diese aber in einem seriösen Rahmen besprochen werden müssten. Er forderte die Politik explizit dazu auf, ein 'Basarverhalten' in den Medien zu beenden und die sensiblen Finanzfragen diskret und fundiert zu behandeln





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