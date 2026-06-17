Die Strafbarkeit von 'Likes' auf sozialen Medien

Die Frage, wie ein 'Like' strafrechtlich zu beurteilen ist, wird kontrovers diskutiert. Einige Grundsätze des Strafrechts können dabei gut erläutert werden.

Die Frage, wie ein 'Like' strafrechtlich zu beurteilen ist, wird kontrovers diskutiert. Einige Grundsätze des Strafrechts können dabei gut erläutert werden. Nach dem Grundsatz 'Keine Strafe ohne Gesetz' muss die Strafbarkeit eines Verhaltens im Detail formuliert sein.

Ein Beispiel dafür ist das Gesetz, das besagt, dass wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen mit dem Vorsatz wegnimmt, sich oder einen Dritten durch deren Zueignung unrechtmäßig zu bereichern versucht, bestraft werden kann. Dieser Grundsatz wird auch bei der Beurteilung von 'Likes' auf sozialen Medien angewendet. Aus rechtsstaatlichen Gründen ist es nicht erlaubt, das Gesetz per Analogie auszuweiten, um Ereignisse zu beurteilen, die nicht ganz zu einem gesetzlichen Tatbestand passen.

Dies ist besonders wichtig im Strafrecht, um eine unbeherrschbare Judikatur nach einem angeblichen 'gesunden Volksempfinden' zu verhindern. Im Gegensatz dazu ist das Analogieverbot im Zivilrecht eine gängige Methode, um Sachverhalte zu beurteilen, die nicht ausdrücklich geregelt sind. Im Strafrecht ist das verboten





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