Die stille Rückkehr der Atomkraft: Zwischen Krisen und Innovationen

Der Krieg im Nahen Osten und globale Energieengpässe haben eine Neubewertung der Kernenergie ausgelöst. Kleine modulare Reaktoren (SMRs) versprechen, die Hürden konventioneller Atomkraftwerke zu überwinden und könnten eine Renaissance einleiten. Doch ob diese Technologie ihren Ambitionen gerecht wird, bleibt abzuwarten.

Die Welt steht an einem Scheideweg in ihrer Energieversorgung. Der anhaltende Krieg im Nahen Osten und die daraus resultierenden Unsicherheiten auf den globalen Energiemärkten, gepaart mit den Herausforderungen großer Technologieunternehmen, haben die Debatte um die Atomkraft neu entfacht. Insbesondere die Entwicklung von kleinen, modularen Reaktoren ( SMR s) verspricht, viele der Probleme zu lösen, die traditionelle Kernkraftwerke mit sich bringen.

Doch die Frage, ob diese vielversprechende Technologie diesmal ihre vollmundigen Versprechen wird einlösen können, schwebt wie ein Damoklesschwert über der Branche. Vor dem Hintergrund der drohenden Energieknappheit und der Notwendigkeit, die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren, rückt die Kernenergie wieder stärker in den Fokus der globalen Energiepolitik. Die Geopolitik spielt eine entscheidende Rolle dabei, dass die stille Renaissance der Atomkraft nun in vollem Gange zu sein scheint. Vor genau 40 Jahren, in der Nacht vom 25. auf den 26. April 1986, ereignete sich in Tschernobyl die nukleare Katastrophe, die lange Zeit die Hoffnungen auf eine günstige, saubere und vor allem sichere Energieversorgung durch Atomkraft zunichte machte. Der Super-GAU im sowjetischen Kernkraftwerk nahe Prypjat war der größte Reaktorunfall der Geschichte und führte zur Freisetzung immenser Mengen an radioaktivem Material, das sich über weite Teile Europas verteilte. Obwohl die Ursachen des Unglücks auf menschliches Versagen, eine mangelnde Fehlerkultur und ein fehlerhaftes Design des betroffenen Reaktortyps zurückzuführen sind, wurde Tschernobyl zum Sinnbild für die Gefahren der Kernspaltung und für viele Menschen ein abschreckendes Beispiel, die Finger von dieser Technologie zu lassen. Ein weiteres prägendes Ereignis war die Kernschmelze im japanischen AKW Fukushima im Jahr 2011, ausgelöst durch einen Tsunami, der die Stromversorgung und damit die Kühlung des Reaktors unterbrach. Dieses Unglück bestärkte viele Staaten, darunter Deutschland und Taiwan, in ihrem Entschluss, der Atomkraft endgültig den Rücken zu kehren und alle bestehenden Kernkraftwerke abzuschalten. Doch das Blatt hat sich gewendet. Die jüngsten globalen Konflikte haben zu erheblichen Energiepreisschocks geführt und die Verwundbarkeit Europas durch seine Abhängigkeit von Energielieferungen aus dem Ausland schmerzlich deutlich gemacht. Die weltweite Energiekrise hat zu einer spürbaren Neuausrichtung in der Energiepolitik geführt. So erklärte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im vergangenen März auf einer Konferenz in Paris, dass der Ausstieg aus der Atomkraft ein strategischer Fehler gewesen sei. Sie betonte, dass Europa an der globalen Renaissance der Kernenergie teilhaben wolle. Die aktuelle Lage der Atomkraft im Jahr 2026 ist ambivalent. Zwar sind mit 408 aktiven Reaktoren rund 30 weniger in Betrieb als auf dem Höchststand im Jahr 2002, und der Anteil der Nuklearenergie am globalen Strommix ist seit 1990 von einem Drittel auf etwa 15 Prozent gesunken. Dennoch wurde im Jahr 2025 mehr Atomstrom erzeugt als je zuvor, was vor allem auf das rasante Wachstum in China zurückzuführen ist, das mehr als die Hälfte aller weltweit neu errichteten Atomkraftwerke betreibt. Im Rest der Welt halten sich Stilllegungen und Inbetriebnahme neuer Anlagen die Waage. Dennoch ist ein deutliches Momentum am Markt erkennbar, das über China hinausgeht. Japan, das nach Fukushima 54 Reaktoren vorübergehend stillgelegt hatte, überdenkt seine Position. Seit Januar ist das weltweit größte AKW Kashiwazaki-Kariwa wieder am Netz, und bis 2040 soll der Anteil von Atomstrom im Land auf 20 Prozent verdoppelt werden. Ähnliche Tendenzen sind in Taiwan zu beobachten. Nach einem Monat mit stockenden LNG-Lieferungen aus dem Nahen Osten bereitet der ehemalige Betreiber die Wiederinbetriebnahme seiner Atomkraftwerke vor. Auch in Europa regt sich etwas: 38 Länder bekräftigten kürzlich auf einer Konferenz in Paris ihr Ziel, bis 2050 dreimal so viel Nuklearenergie zu erzeugen wie heute. Darunter befinden sich nicht nur große Akteure wie China und die USA, sondern auch EU-Mitgliedstaaten wie Frankreich, Belgien und Italien. Der erkennbare Trend zur Wiederbelebung der Kernenergie wird maßgeblich durch die Entwicklung kleiner modularer Reaktoren (SMRs) vorangetrieben. Diese SMRs sind als weitgehend vorgefertigte Einheiten konzipiert, die in Fabriken produziert und vor Ort nur noch montiert werden müssen. Ihr Flächenbedarf ist mit etwa zwei Fußballfeldern deutlich geringer als bei konventionellen Atomkraftwerken. Dies verspricht, die enormen Investitionskosten und langen Bauzeiten herkömmlicher Anlagen zu reduzieren. Mit einer Leistung von unter 300 Megawatt pro SMR, verglichen mit 800 bis 1000 Megawatt eines traditionellen Reaktors, lassen sie sich zudem leichter in bestehende Stromnetze integrieren. Rafael Grossi, Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), hebt hervor, dass einige SMRs speziell dafür optimiert seien, flexibel mit erneuerbaren Energiequellen und Energiespeichern zu kooperieren. Die IAEA prognostiziert in einem optimistischen Szenario, dass die globale Energieproduktion aus Kernkraft bis 2050 auf das Zweieinhalbfache ansteigen könnte. Diese Entwicklung stellt eine bedeutende Wende in der globalen Energiepolitik dar und eröffnet neue Perspektiven für eine kohlenstoffarme Stromerzeugung, die jedoch weiterhin kritisch hinterfragt werden muss hinsichtlich Sicherheit und Entsorgung. Die Herausforderungen, die mit der Renaissance der Atomkraft einhergehen, dürfen nicht unterschätzt werden. Die sicherheitstechnischen Aspekte, die Entsorgung radioaktiver Abfälle und die Frage der nuklearen Proliferation bleiben zentrale Diskussionspunkte. Die positiven Erfahrungen mit SMRs in Bezug auf Sicherheit und Flexibilität müssen sich erst noch in der breiten Anwendung bewähren. Dennoch bietet die aktuelle geopolitische und wirtschaftliche Situation einen starken Impuls, die Potenziale der Kernenergie neu zu bewerten. Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, die volatile Preisentwicklung auf den globalen Energiemärkten und die Notwendigkeit, die Klimaziele zu erreichen, zwingen Regierungen und Energieversorger weltweit zu einer differenzierten Betrachtung aller verfügbaren Optionen. Die kleinen modularen Reaktoren könnten hierbei eine Schlüsselrolle spielen, indem sie eine skalierbare, dezentrale und potenziell sicherere Form der Kernenergie ermöglichen. Die nächsten Jahre werden entscheidend sein, um zu beurteilen, ob die Technologie der SMRs tatsächlich das Potenzial hat, die einstigen Versprechen der Atomkraft zu erfüllen und einen bedeutenden Beitrag zur globalen Energiewende zu leisten





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