Die stille Revolution: 100 Jahre Fünf-Tage-Woche – und warum wir trotzdem nicht zur Ruhe kommen

Vor 100 Jahren führte Henry Ford die Fünf-Tage-Woche ein. Doch heute ist die Freizeit oft von Stress geprägt. Dieser Artikel untersucht die Bedeutung von Erholung und wie sie in der digitalen Welt möglich wird.

Am 1. Mai 1926 revolutionierte Henry Ford die Arbeitswelt, indem er als einer der ersten großen Arbeitgeber die Fünf-Tage-Woche einführte. Ein Jahrhundert später ist die Freizeit jedoch paradoxerweise von Stress geplagt.

Dieser Artikel untersucht, warum Erholung so essentiell ist und wie sie in der heutigen, schnelllebigen Welt tatsächlich möglich wird. Als Henry Ford am 1. Mai 1926 das Fenster seines Büros in Detroit öffnete, empfing ihn eine ungewohnte Stille. Er hatte seinen 140.000 Fabriksarbeitern ein Wochenende geschenkt – zwei freie Tage, eine damals bahnbrechende Entscheidung.

Diese Maßnahme war jedoch nicht nur altruistisch motiviert. Die wachsende Macht der Gewerkschaften und die Gefahr von Streiks zwangen Ford zu handeln. Er erkannte, dass eine zufriedene Belegschaft produktiver und loyaler ist. Bereits 1914 hatte er die Arbeitszeit auf acht Stunden reduziert und den Tageslohn auf fünf Dollar verdoppelt, was dem heutigen Wert von etwa 130 Euro entspricht.

Seine Beobachtungen in England, wo einige Unternehmer ihren Arbeitern bereits den Samstag freigaben, bestärkten ihn in seinem Ansatz. Experimente zeigten, dass die Produktion trotz des reduzierten Arbeitstages kaum sank, während die Unfallrate deutlich abnahm und die Mitarbeiterbindung stieg. Vor der Einführung der Fünf-Tage-Woche musste Ford Jobs häufig neu besetzen, doch nach vier Jahren Forschung war er überzeugt, dass die Umstellung der richtige Weg war. Der Zeitpunkt war symbolträchtig: Der 1.

Mai, damals noch kein globaler Feiertag, fiel an diesem Jahr auf einen Samstag, sodass Fords Mitarbeiter den Tag der Arbeit tatsächlich genießen konnten, während andere weiterhin arbeiteten. Die Fünf-Tage-Woche wurde schnell von anderen Unternehmen übernommen und schließlich in den USA 1938 gesetzlich verankert, in Österreich erst 1975 und in China sogar erst 1995. Interessanterweise arbeiten Menschen in Bhutan durchschnittlich 54,7 Stunden pro Woche, während Österreich mit 29,4 Stunden pro Woche am anderen Ende des Spektrums liegt.

Die Einführung der Fünf-Tage-Woche war eine bedeutende Errungenschaft, betont die Wiener Psychologin Christina Beran. Kollektive freie Zeit hat einen tiefgreifenden Einfluss auf unser Wohlbefinden. Es ist ein Unterschied, eine Pause zu machen, während die Welt um uns herum weiterarbeitet, oder wenn die gesamte Gesellschaft zur Ruhe kommt. Doch 100 Jahre nach Fords Vorstoß reicht das Wochenende oft nicht mehr aus, um wirklich zu entspannen.

Ein wesentlicher Faktor dafür ist die Digitalisierung. Früher konnte man am Ende des Arbeitstages das Büro physisch und psychisch hinter sich lassen, heute tragen wir die Arbeit durch Smartphones, Internet und E-Mails ständig mit uns herum. Diese ständige Erreichbarkeit führt zu einer Daueraktivierung, die unser Wohlbefinden belastet und langfristig krank machen kann.

Viele Österreicher sehnen sich nach einer Vier-Tage-Woche, doch Beran warnt davor, dass dies nur dann eine echte Entlastung bringt, wenn sich die Arbeitsstrukturen grundlegend ändern und nicht nur die Arbeitszeit verkürzt wird. Ford selbst war bereit, einen gewissen Produktivitätsverlust in Kauf zu nehmen, da er erkannte, dass die Gesundheit und das Wohlbefinden der Mitarbeiter entscheidend für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens sind.

Allerdings ist freie Zeit nur dann wirklich erholsam, wenn sie auch wirklich frei ist. Viele Menschen hetzen am Wochenende von einer Aktivität zur nächsten, versuchen, ihre Freizeit zu optimieren und effizient zu nutzen, anstatt einfach nur zur Ruhe zu kommen. Auch hier spielt die Digitalisierung eine Rolle: Wir machen Fotos, um unsere Erlebnisse zu dokumentieren, anstatt sie bewusst zu genießen, und vergleichen uns mit anderen, was zusätzlichen Druck erzeugt. Haben wir also das Pausieren verlernt?

Beran räumt ein, dass vielen Menschen die innere Erlaubnis zur Erholung fehlt





KURIERat / 🏆 4. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Fünf-Tage-Woche Henry Ford Erholung Stress Digitalisierung Arbeitszeit Wohlbefinden

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tirolerin verlor über 350.000 EuroDie 57-jährige Notstandshilfebezieherin brauchte innerhalb von fünf Jahren ihr eigenes Vermögen auf und nahm zusätzlich Kredite für den vermeintlichen US-Soldaten auf.

Read more »

Die FALTER-Kinotipps der Woche 17/2026Sie selbst nannte sich einmal einen 'Anti-Star', dabei gehörte Nathalie Baye (1948-2026) zu den überragenden…

Read more »

Die 6 spannendsten neuen Serien und Filme dieser WocheAuf diese neuen Serien und Filme darf man sich freuen.

Read more »

'Meine Welt stand kurz still' - '14 Tage im Koma': Schlagersängerin rang um ihr LebenMarlena Martinelli: Nach Gehirnblutung zurück auf der Bühne. Die Schlagersängerin erzählt von ihrem bewegenden Comeback und neuer Single.

Read more »

Glasfaser-Ausbau: Zukunft hängt am seidenen Faden60 Prozent der steirischen Haushalte und 100 Prozent der Unternehmen sollen bis 2030 mit Glasfaser-Internet versorgt sein – so sieht es die 2020 ...

Read more »

Alarmierender Gletscherschwund: 2025 fünf olympische Schwimmbecken Eis pro Sekunde verlorenEine neue Studie zeigt, dass der jährliche Gletscherschwund im Jahr 2025 dramatisch zugenommen hat. Der Eisverlust entspricht dem Volumen von fünf olympischen Schwimmbecken, die jede Sekunde gefüllt werden. Die Entwicklung beschleunigt sich und bedroht Küstenregionen weltweit.

Read more »