Die Gründe für die sinkende Kaufkraft werden durch globale Krisen, steigende Preise, Unsicherheiten und zurückhaltende Investitionen beeinflusst. In der täglichen Lebensweise wird weniger gespart, dafür aber stärker auf Aktionen gesetzt. Politische Gegenmaßnahmen, wie die Spritpreisbremse, stoßen auf Skepsis. Hoffnung auf rasche Besserung besteht darin, dass internationale Konflikte beigelegt werden, damit das Vertrauen in Wirtschaft und Konsum zurückkehrt.

Die Ursachen für die sinkende Kaufkraft sind vielfältig: neben globalen Krisen und steigenden Preisen wirken sich Unsicherheiten und zurückhaltende Investitionen auf die Wirtschaft slage aus. In der täglichen Lebensweise wird laut Mascher weniger gespart, dafür aber stärker auf Aktionen gesetzt: "Beim täglichen Einkauf wird weniger gespart, aber mehr auf Aktionen geschaut.

Das spielt eher den Diskontern in die Hände und jenen, die viel mit Aktionitis auftreten.

" Bei größeren Investitionen wie Möbeln oder Kleidung hingegen wird häufig der Sparstift angesetzt. Politische Gegenmaßnahmen, etwa die sogenannte Spritpreisbremse, stoßen auf Skepsis.

"Wir zahlen fast zwei Euro pro Liter Treibstoff an der Tankstelle. Also der richtige 'Burner' ist die Spritpreisbremse nicht geworden. Das war aber auch nicht zu erwarten," sagt Mascher. Hoffnung auf rasche Besserung besteht laut Mascher vor allem darin, dass internationale Konflikte beigelegt werden, damit das Vertrauen in Wirtschaft und Konsum zurückkehrt





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