Die traditionelle Siegesparade am 9. Mai in Moskau zeigt dieses Jahr deutliche Zeichen der russischen Isolation und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges, während die Teilnehmerliste schrumpft und Panzer auf dem Schlachtfeld fehlen.

Die traditionelle Siegesparade am Roten Platz in Moskau , die einst als glanzvolles Schaufenster der russischen Macht und als Symbol für den Sieg über den Nationalsozialismus diente, präsentiert sich in diesen Tagen in einem völlig neuen, weitaus bedrückenderen Licht.

In vergangenen Jahren war die Veranstaltung ein diplomatischer Knotenpunkt, an dem sich die mächtigsten Staatschefs der Welt trafen. Man erinnere sich an die Bilder von Chinas Präsident Xi Jinping und Brasiliens Präsident Luiz Lula da Silva, die Seite an Seite auf der Tribüne saßen und die gewaltigen Panzerkolonnen beobachteten. Damals, etwa im Jahr 2025, war die internationale Präsenz mit 27 Staatschefs noch beeindruckend, wobei China und Vietnam sogar eigene Soldaten entsandten, um als Ehrengarde am Aufmarsch teilzunehmen.

Diese Inszenierung sollte der Welt die Relevanz Russlands als globale Supermacht und als zentraler Akteur in der internationalen Sicherheitsarchitektur demonstrieren. Doch die aktuelle Situation zeichnet ein Bild tiefer Isolation und geopolitischer Einsamkeit. Die Liste der angekündigten Gäste ist drastisch geschrumpft und besteht fast nur noch aus den engsten Verbündeten oder Staaten, die aus historischen Gründen eine neutrale oder freundschaftliche Haltung bewahren.

Neben dem unermüdlichen Unterstützer Alexander Lukaschenko aus Belarus, der quasi keine Parade verpasst, werden der König von Malaysia sowie der Präsident von Laos erwartet. Besonders bemerkenswert ist die Rolle von Robert Fico, dem slowakischen Ministerpräsidenten. Während er zwar nach Moskau reist, weigert er sich bewusst, am eigentlichen Militäraufmarsch teilzunehmen. Sein Plan, lediglich Blumen am Grabmal des unbekannten Soldaten niederzulegen, verdeutlicht die Gratwanderung zwischen einer russlandfreundlichen Rhetorik und der notwendigen Distanz innerhalb der Europäischen Union.

Fico gilt zwar als eine der wenigen Stimmen, die einen anderen Kurs als die Mehrheit der EU-Staaten verfolgen, doch seine Haltung ist im Vergleich zu Viktor Orbán pragmatischer und weniger konfrontativ. Die Anwesenheit von Vertretern der Republik Srpska unterstreicht zudem, dass Russland vor allem dort noch Anschluss findet, wo bestehende geopolitische Spannungen innerhalb des Balkans eine Rolle spielen.

Die eigentliche Parade findet in diesem Jahr auf Sparflamme statt, was die paradoxe Situation Russlands widerspiegelt: Man feiert einen historischen Sieg, während man in einem aktuellen Konflikt massiv an Ressourcen verliert. Dass keine Panzer oder Raketenwerfer über den Roten Platz rollen, ist kein Zufall oder eine bewusste Entscheidung zur Bescheidenheit, sondern eine militärische Notwendigkeit. Die schweren Waffen werden an der Front in der Ukraine benötigt, wo der Verschleiß an Material und Menschleben immens ist.

Ein Parlamentarier der Regierungspartei Geeintes Russland räumte offen ein, dass die Panzer auf dem Schlachtfeld dringender gebraucht werden als für eine propagandistische Show in der Hauptstadt. Die offizielle Rhetorik des Kremls versucht diese Lücke zu schließen, indem man terroristische Bedrohungen als Grund für die abgespeckte Form der Feierlichkeiten anführt. Damit wird die Ukraine direkt in die Verantwortung gezogen, deren Drohnenangriffe in den letzten Monaten immer tiefer in russisches Territorium vordringen und sogar die Hauptstadt Moskau erreichen. Die Zweckentfremdung des 9.

Mai ist damit vollkommen. Was einst ein Tag des Gedenkens an die Millionen Gefallenen des Zweiten Weltkriegs war, ist unter der Führung Wladimirs Putin zu einem Instrument der aktuellen Kriegspropaganda geworden. Symbole wie das Georgsbändchen werden genutzt, um die heutige Invasion in der Ukraine als eine Art Fortsetzung des Kampfes gegen den Faschismus darzustellen. Die Spannungen zwischen Moskau und Kyjiw haben eine neue Stufe erreicht, nachdem eine kurze Waffenruhe innerhalb kürzester Zeit zerbrach.

Die Berichte über Drohnenangriffe auf Moskauer Wohngebäude und die massiven russischen Gegenangriffe zeigen, dass die Sicherheit selbst im Zentrum der Macht nicht mehr gewährleistet ist. Die Drohung des russischen Verteidigungsministeriums, mit massiven Raketenangriffen auf Kyjiw zu reagieren, falls die Parade gestört würde, verdeutlicht, dass die Feierlichkeiten nicht mehr der Versöhnung oder dem Frieden dienen, sondern Teil einer Eskalationsspirale sind.

Die Siegesparade ist somit nicht mehr nur ein militärischer Aufmarsch, sondern ein trauriges Zeugnis einer Nation, die sich in ihrem eigenen imperialen Anspruch verliert





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Russland und Ukraine stehen vor der Parade: Drohnenangst und WaffenruheRusslands Präsident Wladimir Putin versuchte, mit einem Waffenruheangebot die jährliche Parade zum Sieg über Nazi-Deutschland zu retten, doch die Ukraine sabotierte den Plan. Stattdessen findet eine abgespeckte Variante statt, die mehr im Zeichen der Angst vor Drohnenattacken steht als des historischen Siegesgedenkens und der Machtdemonstration. Der 9. Mai ist der wichtigste russische Staatsfeiertag, das Gedenken an den Sieg über den Faschismus ist für Putin ein zentraler Pfeiler der politischen Identität des Landes. Die Ukraine hat ihre militärischen Kapazitäten ausgebaut, insbesondere bei Drohnen, und der Kreml fürchtet einen symbolträchtigen Angriff auf die Parade, die landesweit live im TV übertragen wird. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte Vertreter mit Russland verbündeter Staaten davor, an der Parade in Moskau teilzunehmen. Stattdessen kündigte Putin Internetblockaden in Moskau an und warnte vor einer terroristischen Bedrohung durch die Ukraine. Die russische Luftabwehr ist lückenhaft, die Ukraine hat Drohnen mit höherer Reichweite und kann bis ins russische Landesinnere fliegen. Kiew nimmt militärische Ziele und Öl- und Gasraffinerien ins Visier, die Einnahmenquelle des Kremls. Keine Waffensysteme werden bei der Parade gezeigt, und ausländische Journalisten und Journalistinnen sind ausgeschlossen. Putins Waffenruheangebot wurde durch die Ukraine durchkreuzt, und die Waffenruhe durchbrach Russland mit Angriffen. Vor Inkrafttreten der ukrainischen Feuerpause hat Kiew die annektierte Halbinsel Krim angegriffen.

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