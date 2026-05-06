Eine aktuelle Analyse beleuchtet den Wunsch der russischen Bevölkerung nach der Rückkehr westlicher Unternehmen und die Problematik der qualitativ minderwertigen chinesischen Ersatzprodukte.

Die wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges und der damit einhergehenden beispiellos massiven Sanktionen haben in Russland tiefe Spuren hinterlassen. Obwohl die russische Wirtschaft nicht unmittelbar in sich zusammenbrach, wie es viele Beobachter zu Beginn der Invasion prognostiziert hatten, wird die langfristige Trennung vom Westen nun immer spürbarer.

Eine neue, aufschlussreiche Umfrage der Gruppe 7/89, einem Zusammenschluss regionaler Meinungsforschungsinstitute, verdeutlicht, dass ein erheblicher Teil der russischen Bevölkerung die Abwesenheit westlicher Firmen und Marken beklagt. Insgesamt befürworten etwa 56 Prozent der Befragten eine Rückkehr internationaler Unternehmen, während lediglich 27 Prozent eine solche Entwicklung ablehnen. Besonders frappierend ist dabei die altersbedingte Spaltung der Gesellschaft: In der jungen Generation der 18- bis 29-Jährigen liegt die Zustimmung zu einer Rückkehr westlicher Marken bei überwältigenden 84 Prozent.

Im Gegensatz dazu ist die Ablehnung vor allem bei den über 60-Jährigen stark ausgeprägt, wo die Gegner mit 43 Prozent sogar in der Überzahl gegenüber den Befürwortern sind, die lediglich 38 Prozent ausmachen. Dies zeigt, dass vor allem die junge Generation den Verlust an globaler Vernetzung und qualitativ hochwertigen Produkten schmerzlich empfindet. Der Prozess des Rückzugs westlicher Unternehmen verlief komplex und oft mühsam. Viele Konzerne verließen Russland auf freiwilliger Basis, um Reputationsschäden zu vermeiden, während andere durch Sanktionen gezwungen wurden.

Teilweise wurden Geschäfte an lokales Management verkauft, oft unter der Bedingung von Rückkaufoptionen. Doch die Realität der Marktverlassung war oft weniger effizient, als es Statistiken vermuten lassen. Laut Daten der Kyiv School of Economics hatten bis Anfang 2026 nur etwa 12,8 Prozent der Unternehmen einen vollständigen Rückzug vollzogen. Dennoch war das Volumen des Rückzugs in Bezug auf den Umsatz massiv, da vor allem die großen Player den Markt verließen.

Die Wirtschaftszeitung Wedomosti berechnet, dass westlichen Firmen zwischen 2022 und 2025 Umsatzverluste von über 610 Milliarden Dollar entstanden sind. Für die russischen Konsumenten bedeutete dies nicht nur einen Mangel an Auswahl, sondern auch drastisch steigende Preise, da viele Produkte nur noch über komplizierte Parallelimporte bezogen werden konnten, was die Kosten in die Höhe trieb. In das entstandene Vakuum ist vor allem China gestoßen, das die Europäische Union als wichtigsten Handelspartner Russlands abgelöst hat.

Im Jahr 2025 deckte China bereits 37 Prozent der russischen Importe, verglichen mit 23 Prozent im Jahr 2021. Doch dieser quantitative Ersatz führt nicht zwangsläufig zu einer qualitativen Gleichwertigkeit. Experten wie Vasily Astrov vom Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche weisen darauf hin, dass die sogenannte Importsubstitution zwar bei einfachen Gütern oder im Tourismussektor funktionierte, bei hochtechnologischen Produkten jedoch weitgehend scheiterte. Das deutlichste Symbol dieser Entwicklung ist der russische Automobilmarkt.

Während chinesische Autos im Jahr 2021 nur einen Anteil von sieben Prozent hatten, stieg dieser Wert bis 2024 in Spitzenmonaten auf bis zu 70 Prozent an. Trotz eines leichten Rückgangs der Verkäufe im letzten Jahr bleibt die Dominanz chinesischer Hersteller bestehen. Dennoch bleibt die subjektive Wahrnehmung der Konsumenten kritisch: Die Qualität chinesischer oder einheimischer Alternativen wird oft als unterlegen gegenüber den bewährten Standards aus Europa oder Japan empfunden, was die Sehnsucht nach einer Rückkehr der westlichen Marken weiter befeuert





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