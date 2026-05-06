Die Seaworld Venice: Florentina Holzingers radikale Vision im Österreich-Pavillon

Eine umfassende Analyse der provokanten Installation von Florentina Holzinger bei der Biennale in Venedig, die die Grenzen zwischen Kunst, Natur und menschlicher Biologie auslotet.

Venedig, die Stadt der Kanäle, bot den perfekten Rahmen für eine Eröffnung, die ebenso nass wie provokant war. Während heftige Regenfälle über die Stadt hereinbrachen, verwandelten Florentina Holzinger und die Kuratorin Nora-Swantje Almes den Österreich -Pavillon in eine surreale Seaworld Venice.

Die Atmosphäre bei der Eröffnung glich fast einem Trauerzug, was die Performerin in ihrer Ansprache mit einer beinahe makabren Freude kommentierte, indem sie ihre Liebe zu Begräbnissen betonte. Doch bevor die offiziellen Worte erklangen, hatte Holzinger bereits eine spektakuläre Performance dargeboten, die sie wie eine mythologische Figur aus den Fluten Venedigs geboren erscheinen ließ.

In einer aufwendigen Étude wurde sie in einer riesigen Glocke hängend zu donnernden Klängen aus dem Wasser gehoben, ein Bild von enormer Wucht, das die Aufmerksamkeit der hunderte von Gästen sofort auf sich zog, die sich vor dem Hoffmann-Pavillon versammelt hatten. Dieser Akt bildete den Startschuss für eine Installation, die in den kommenden Monaten als ständige Mahnung dienen wird.

Indem Holzinger selbst als menschlicher Klöppel in der Glocke agierte, setzte sie ein Zeichen für die verrinnende Zeit und die Dringlichkeit ökologischen Handelns. Die philosophische Grundlage dieser Installation liegt in der Beobachtung der natürlichen Reinigungsprozesse der venezianischen Lagune. Die Gezeiten, das ständige Steigen und Fallen des Wassers, fungieren als natürlicher Filter, ein Prinzip, das Holzinger in ihrem nachgestellten Reinigungskreislauf innerhalb des Pavillons spiegelt.

Es ist ein leidenschaftlicher Aufruf zur Besinnung auf eine Natur, die durch menschliche Hybris und Ignoranz gefährdet ist. In ihren Werken nutzt Holzinger ein ganz eigenes Vokabular, das durch eine starke Bildsprache und einen sehr speziellen, oft provokanten Humor gekennzeichnet ist. Besonders auffällig ist der Einsatz ihrer Akteurinnen, die wie moderne Amazonen nackt und kraftvoll durch die Räume agieren. Im linken Flügel des Pavillons wird dieser Kontrast deutlich, wenn eine Performerin auf einem Jetski durch ein schäumendes Wasserbecken pflügt.

Dieses Bild dient als steile Metapher für den ökologischen Wahnsinn, der aus maßloser Geldgier und dem Drang nach immer schnellerem Konsum resultiert. Dem gegenüber steht eine Wetterfahne, die mit Frauenkörpern belebt ist und durch das Dach ragt, was als Symbol für den notwendigen Aufbruch aus verkrusteten und festgefahrenen gesellschaftlichen Systemen gedeutet werden kann. Der wohl diskussionswürdigste Teil der Ausstellung befindet sich im Hof, wo die Grenzen zwischen dem Privaten, dem Eklig-Empfundenen und der Kunst bewusst verwischt werden.

Ein Becken, in dem Taucherinnen agieren, wird von zwei Mobilklos flankiert. Die Besucher werden hier zu einer sehr persönlichen Beteiligung aufgefordert: Sie sollen sich erleichtern, um mit ihrem Urin das Becken zu befüllen und so den Wasserkreislauf aufrechtzuerhalten. Was auf den ersten Blick wie eine reine Provokation wirkt, ist in Wahrheit eine direkte Analogie zu städtischen Kläranlagen, die Abwässer reinigen und wieder in die Natur einspeisen.

Es ist ein radikaler Versuch, den Menschen wieder als Teil eines biologischen Kreislaufs zu begreifen, anstatt ihn als isolierten Beobachter zu positionieren. In den Windfängen wird dieses Thema weiter vertieft, indem der Kampf zwischen Mensch und Technik thematisiert wird. Hier begegnet man einer kaputten Kläranlage, die eine braune Brühe ausspuckt, und einer Venus, die von unheimlichen Roboterhunden bedrängt wird. Diese Szenen verdeutlichen die Entfremdung und die potenziell zerstörerische Kraft der Technologie.

Angesichts des enormen Zuspruchs und des Echos bei der Eröffnung ist es davon auszugehen, dass der österreichische Beitrag ein absoluter Hit der Biennale wird. Und selbst wenn man die tiefere Symbolik ignoriert, bleibt der humorvolle Kommentar von Holzinger hängen, dass ihr Pavillon die saubersten Klos in den Giardini bietet





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