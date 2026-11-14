Die schlimmsten Flughäfen Europas: Charles de Gaulle und Frankfurt ganz oben

Eine detaillierte Analyse der schrecklichsten europäischen Flughäfen zeigt, dass CDG und FRA wegen schlechter Planung und hohem Stress an der Spitze stehen.

Charles de Gaulle in Paris belegt in persönlichen Bewertungen der europaweiten Flughafen-Kritik einen vorderen Platz. Wer von einem Terminal zum anderen wechseln muss, steht vor der Aufgabe, zweimal über Nacht zu bleiben und drei Marathonläufe zu absolvieren. Das Labyrinth am Ende führt oft genau dorthin zurück, wo die Reise begann. Gerüchten zufolge versuchen Reisende seit Jahren, den Weg von Terminal 2A zu Terminal 2G zu finden, scheitern aber an der schiere Distanz und der Desorientierung.

Der lange Fußmarsch durch die Hallen hat Betroffene dazu veranlasst, eine Liste der schrecklichsten Flughäfen Europas zu erstellen. Die Bewertung von Charles de Gaulle liegt dabei ganz oben in der persönlichen Hierarchie der Unannehmlichkeiten. Entweder wurde der Flughafen von einem Menschenhasser entworfen oder von jemandem, der explizit verhindern will, dass Menschen reisen. Die Architektur zwingt Reisende auf alte, rollende Plastikbänder, die erst nach oben und dann wieder nach unten führen. Engen Gänge und entgegenkommende Menschenmassen erschweren die Navigation zusätzlich.

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Auf Platz zwei der negativen Hitliste findet sich der Flughafen Frankfurt, abgekürzt FRA. Er ist nicht minder verschachtelt als das Pariser Vorbild. Lediglich der Name des Transitzugs SkyLine ist neu, während die Mitarbeiter der Sicherheitskontrolle alle bekannten Vorurteile über deutsche Bedienstete bestätigen. Wer von einem Schengen-Land kommend in Frankfurt auf einen internationalen Flug umsteigt, muss häufig erneut durch eine Sicherheitskontrolle.

Dabei ist es nach eigener Aussage noch nie vorgekommen, auf einen freundlichen oder netten Mitarbeiter zu treffen. Im krassen Gegensatz dazu steht der Flughafen München, abgekürzt MUC. Das dortige Sicherheitspersonal ermöglicht es Reisenden, richtigen Schmäh zu führen und die Wartezeit angenehmer zu gestalten. Dieser Kontrast unterstreicht, wie unterschiedlich die Servicekultur an den großen Drehkreuzen Europas ausgeprägt ist.

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London Heathrow, abgekürzt LHR, hat sich ebenfalls einen Platz auf dieser Liste der schlechtesten Infrastrukturen verdient. Es handelt sich hierbei um ein völlig überlastetes Mega-Drehkreuz, an dem nie etwas reibungslos funktioniert. Die automatischen Passkontrollen an den eGates bei der Einreise spinnen regelmäßig, was zur Folge hat, dass Reisende stundenlang vor kaum besetzten menschlichen Passkontrollen stehen müssen. Ein Wechsel von Terminal 3 zu Terminal 5 erfordert, genau wie in Paris, mehrere eingeplante Tage.

Wer es wagt, in London Heathrow Gepäck aufzugeben, darf sich nicht wundern, wenn dieses nie am Zielort ankommt. Die Unzuverlässigkeit der Infrastruktur betrifft nicht nur die Passage, sondern auch den Gepäcktransport. Die Chaos-Situation an Heathrow bleibt damit ein ständiger Begleiter für alle, die diesen Flughafen als Umsteigeknoten nutzen. Der Name allein reicht hier nicht, um die mangelnde Effizienz zu beschönigen.

Auch Wien-Schwechat, abgekürzt VIE, darf nicht vor dieser Kritik verschont bleiben. Der Nationalstolz verbietet es zwar, schlecht über den eigenen Flughafen zu reden, doch die Realität sieht anders aus. Nach Absprache mit einem viel fliegenden Kollegen kommt man zum eindeutigen Schluss, dass die Nutzung von VIE keinen Spaß macht. Das alte Terminal 1 wirkt mittlerweile freundlicher als das dunkle und enge Terminal 3. Rolltreppen, die außerhalb der Norm sind, verhindern es, dass man an anderen Passagieren vorbeikommt.

Besonders problematisch ist die Architektur bei den F-Gates. Wer dort auf die Toilette muss, muss einen Stock nach unten gehen. Bei der Ankunft auf dem Weg zum Ausgang muss man dagegen einen Stock nach oben steigen. Man kann annehmen, dass der Architekt kein Vielflieger war und diese Logik nicht bedacht hat. Diese fehlende Benutzerfreundlichkeit frustriert Reisende täglich neu und verlangsamt den Transfer erheblich.

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Ein weiterer großer Kritikpunkt am Flughafen Wien-Schwechat sind die Preise für das Parken. Für das, was man im Parkhaus 3 oder 4 für zwei Tage bezahlt, war man früher, als sich Ryanair den Flughafen Wien noch leisten konnte, nach London geflogen. Die Kostenexplosion bei den Parkgebühren steht in keinem Verhältnis zur gebotenen Leistung oder dem Komfort. Dieser Aspekt belastet das Gesamtbild der positiven Erfahrungen am Standort Wien erheblich.

In Paris wird zumindest versprochen, dass sich die Situation an Charles de Gaulle bald verbessern wird. Aus den Terminals 2A bis 2G sollen im März 2027 die Terminals 3 bis 7 werden. Diese Neubenennung wird jedoch skeptisch betrachtet. Es ist ungefähr so, als würde man die Pest in Purpurfieber umbenennen. Eine Namensänderung löst die zugrundeliegenden Probleme der Infrastruktur und des Designs nicht. Solange bleibt die Kritik an den europäischen Drehkreuzen berechtigt und aktuell.