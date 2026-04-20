Die Renaissance des Wienerlieds: Zwischen Kitsch und kulturellem Erbe

Herbert Zotti und Helmut Stippich über die Wandlung des Wienerlieds, den Umgang mit historischem Ballast und die neue Leitung eines traditionsreichen Musikfestivals.

Es hat einige Zeit in Anspruch genommen, bis Herbert Zotti seinen Frieden mit dem Wienerlied schließen konnte. In seinen jungen Jahren empfand er diese traditionsreiche Musik als bloßes gesiaßlates Gsangelwerk, was so viel wie unnötiger Kitsch bedeutet. Geprägt durch die Ära von Heinz Conrads, distanzierte sich Zotti bewusst von dieser vermeintlichen Betulichkeit. Doch heute sieht das ganz anders aus.

Das von ihm maßgeblich geprägte Festival ist längst zu einem Schmelztiegel geworden, in dem authentische Wiener Klänge auf moderne Interpretationen und innovative Neukompositionen treffen. Wenn die Frage aufkommt, ob die dargebotenen Stücke denn wirklich als echte Wienerlieder gelten dürfen, winkt Zotti heute nur noch ab. Er sieht die Diskussion um musikalische Reinheit als obsolet an. Für ihn zählt das Erlebnis und die lebendige Pflege der Kultur weit mehr als eine dogmatische Einordnung der Genres. Die persönliche Reise zum Wienerlied verlief für Zotti keineswegs linear. Erst mit 40 Jahren erkannte er, dass die Musik, die er lange Zeit als albern und sentimental abgetan hatte, eine tiefere emotionale Ebene besaß. Er stellte fest, dass ein gewisses Maß an Kitsch durchaus seine Daseinsberechtigung im menschlichen Leben hat. Begleitet von einer Kollegin in legendäre Wiener Lokale wie das Fuchsenloch, erlebte er die Musik in ihrem natürlichen Habitat. Dort, wo ältere Musiker auf dem Akkordeon spielten und erfahrene Sängerinnen ihr Repertoire zum Besten gaben, wandelte sich seine Ablehnung erst in Neugier und schließlich in echte Begeisterung. Ähnlich erging es seinem Nachfolger Helmut Stippich, der das Festival nun übernimmt. Stippich, aufgewachsen in Kärnten, fand den Zugang zum Wienerlied über die Filme von Ernst Marischka. Schon als Kind faszinierten ihn die Heurigen-Szenen mit Hans Moser. Diese frühe Prägung führte ihn später dazu, neben Klavier auch die Schrammelharmonika zu meistern, die das Herzstück der Wiener Instrumentalmusik bildet. Das Wiener Volksliedwerk, dessen Leitung Stippich nun antritt, fungiert als unverzichtbarer Bewahrer dieses kulturellen Erbes. Im Archiv, beheimatet im Liebhartstaler Bockkeller, lagern Schätze aus mehreren Jahrhunderten: rund 45.000 Lieder, 40.000 Instrumentalstücke und unzählige historische Dokumente. Doch wie geht man mit den problematischen Texten aus vergangenen Zeiten um? Zotti ist hier Pragmatiker. Von den etwa 70.000 existierenden Wienerliedern ist ein Großteil aufgrund sexistischer oder rassistischer Inhalte heute nicht mehr zeitgemäß. Doch er betont, dass immer noch etwa 3.500 Lieder übrig bleiben, die von zeitloser Schönheit sind. Anders als die alpenländische Volksmusik ist das Wienerlied stets auf die Interaktion mit dem Publikum ausgerichtet. Ob bei den Gebrüdern Schrammel oder in modernen Konzerten: Die Musik verlangt nach Aufmerksamkeit und Hingabe. Die Kunst des Zuhörens, die schon im 19. Jahrhundert durch Disziplin und Respekt gegenüber den Künstlern gefördert wurde, ist auch heute noch das fundamentale Element dieser besonderen wienerischen Kulturtradition





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