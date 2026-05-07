Die Renaissance der Naturbaustoffe: Warum Lehm, Holz und Stroh die Zukunft des Bauens sind

Ein umfassender Bericht über den Einsatz ökologischer Baumaterialien zur Reduktion von CO2-Emissionen und die Überwindung technischer Vorurteile in der modernen Architektur.

In der modernen Architektur findet derzeit ein tiefgreifender Perspektivwechsel statt. Lange Zeit galt die Annahme, dass traditionelle Baumaterialien wie Lehm, Holz, Stroh oder Hanf lediglich Relikte einer vergangenen Ära seien, die in einer Welt von Stahl und Beton keinen Platz mehr hätten.

Doch Experten wie die Architekturwissenschaftlerin und Anthropologin Andrea Rieger-Jandl räumen mit diesem Mythos auf. Ihrer Überzeugung nach sind gerade diese alten Baustoffe die eigentlichen Materialien der Zukunft. Über Jahrtausende hinweg wurde weltweit mit diesen Ressourcen gebaut, was eine natürliche Kreislauffähigkeit und eine enorme Klimaschonung ermöglichte. Erst die Industrialisierung führte dazu, dass bewährte, regenerative Materialien durch Beton und Stahl ersetzt wurden, welche heute für einen signifikanten Teil der globalen CO2-Emissionen verantwortlich sind.

Die technische Umsetzung dieser nachhaltigen Ansätze ist heute weit fortgeschrittener, als viele Bauherren vermuten. Laut Sigi Atteneder, Professor für Architektur an der Kunstuni Linz, funktionieren diese Materialien seit Jahrtausenden einwandfrei und bieten hervorragende Eigenschaften für den modernen Klimaschutz. Dabei geht es nicht nur um einzelne Komponenten, sondern um ein ganzheitliches System.

Florian Wehrberger von der Österreichischen Gesellschaft für nachhaltigen Immobilienwirtschaft (ÖGNI) betont, dass nachhaltige Materialien in allen relevanten Bereichen einsetzbar sind: von der tragenden Konstruktion über den Wandaufbau bis hin zur Dämmung. So können beispielsweise Stampflehm oder Lehmsteine für tragende Wände genutzt werden, während Lehm in Kombination mit Holz als feuchteregulierende Ausfachung dient. Gepresste Strohballen in Holzrahmenkonstruktionen bieten eine hocheffektive thermische Dämmung.

Für sehr hohe Gebäude schlagen Experten Hybrid-Lösungen vor: Ein schlankes Betonskelett sorgt für die statische Stabilität, während alle ausfüllenden Elemente, Trennwände, Böden und Decken aus regenerativen Stoffen bestehen. Trotz der technischen Machbarkeit gibt es in der Praxis immer noch erhebliche Vorurteile. Viele Bauherren befürchten eine geringere Lebensdauer von Naturhäusern im Vergleich zu Massivbauten aus Beton. Doch die Realität widerlegt dies: Es gibt weltweit Holz- und Lehmbauten, die mehrere hundert Jahre alt und voll funktionsfähig sind.

Ein weiteres kritisches Thema ist die Feuchtigkeit. Zwar müssen Lehmhäuser konsequent vor Wasser von oben und unten geschützt werden, doch bei fachgerechter Ausführung sind Schimmelbildung und Feuchtigkeit kein Problem. Im Gegenteil: Lehm und Holz besitzen hygroskopische Eigenschaften, was bedeutet, dass sie überschüssige Luftfeuchtigkeit aufnehmen und bei Bedarf wieder abgeben können, was zu einem überlegenen Raumklima führt. Auch der Brandschutz wird oft skeptisch betrachtet, doch bei korrekter Konstruktion erfüllen Holz und Stroh sämtliche gesetzlichen Vorschriften.

Die größte Hürde für eine breite Anwendung ist jedoch weniger die Technik als vielmehr das fehlende Wissen. Von den technischen Hochschulen über die Berufsschulen bis hin zu den ausführenden Handwerksbetrieben ist die Ausbildung im Bereich der nachhaltigen Baustoffe noch nicht ausreichend verankert. Viele Planer und Gewerke haben schlichtweg zu wenig Erfahrung im Umgang mit diesen Materialien. Dennoch beweisen sogenannte Leuchtturmprojekte, was möglich ist.

Der Architekt Martin Rauch hat beispielsweise beeindruckende Lehmfassaden für ein Kräuterzentrum von Ricola sowie für einen Alnatura-Campus in Darmstadt realisiert. Auch Projekte wie die von Einszueins architektur, die auf Holzriegelbauweise mit Stroh- und Jutedämmung setzen, oder die Arbeiten von Andi Breuss und dem StrohNatur-Team zeigen den Weg auf. Ein vielversprechender Trend ist zudem die Systembauweise.

Hierbei werden komplette Wandelemente im Werk vorgefertigt und auf der Baustelle montiert, was die Bauzeit verkürzt und die Materialien vor Witterungseinflüssen schützt, wie es Georg W. Reinberg bereits vor Jahren in seinen Projekten erfolgreich demonstriert hat





DiePressecom / 🏆 5. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nachhaltiges Bauen Ökologische Baustoffe Klimaschutz Kreislaufwirtschaft Moderne Architektur

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Die Unicredit legt nun ein offizielles Angebot für die CommerzbankDie Italiener lieferten gute Zahlen, bei der RBI ging der Gewinn indes zurück. Die Bankenabgabe ist der Grund dafür.

Read more »

„Die reichste Frau der Welt“: Auch die Reichen haben es schwer!Ihr Kosmetikunternehmen machte sie zur reichsten Frau des Planeten, doch Marianne Farrère empfindet vor allem eines:…

Read more »

Warum die Ungarn von Viktor Orbán genug hattenMichael Laczynski, Jahrgang 1973, leitet das EU-Ressort der „Presse“. Davor war er unter anderem Korrespondent der „Presse“ in Brüssel, Leiter des Ressorts International & Osteuropa beim „WirtschaftsBlatt“ und Mitbegründer des Kulturmagazins „TOURISTEN“. 2015 wurde er mit dem Europa-Staatspreis der österreichischen Bundesregierung ausgezeichnet.

Read more »

Machtspiele und Handelskonflikte: Warum Sabine Weyand die EU-Kommission verlassen mussEine detaillierte Analyse über den Karrierebruch von Sabine Weyand aufgrund ihrer Kritik an den handelspolitischen Strategien der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen.

Read more »

Warum die Bulls vor dem Graz-Duell gewonnen habenGeorg Kallinger leitet das Ressort der Sportredaktion der Steirerkrone seit April 2020. Er arbeitet seit 2005 für den Krone Verlag. Seine Ausbildung absolvierte er an der Karl-Franzens-Universität in Graz. Er ist ausgebildeter Übersetzer für die Sprachen Italienisch und Englisch.

Read more »

Warum die Matratze kein gutes Geldversteck istBargeldversteck: Warum Matratze & Co. unsicher sind. Tipps zu Tresor, Bankschließfach & Einbruchschutz für mehr Sicherheit im Eigenheim.

Read more »