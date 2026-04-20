Die psychologische Dimension des Klimawandels: Warum Umwelt und Wohlbefinden untrennbar verbunden sind

Der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen warnt vor den psychischen Folgen der Klimakrise und erläutert die Bedeutung der Natur für die mentale Gesundheit.

Anlässlich des bevorstehenden Tages der Erde rückt der Berufsverband Österreichischer Psychologinnen und Psychologen (BÖP) die tiefgreifende Wechselwirkung zwischen unserer natürlichen Umwelt und der menschlichen Psyche in den Fokus. In einer aktuellen Stellungnahme unterstreichen die Experten, dass der Klimawandel und das Artensterben längst keine rein ökologischen oder politischen Probleme mehr sind.

Vielmehr handelt es sich um eine psychologische Herausforderung, die jeden Einzelnen betrifft. Die Art und Weise, wie wir unsere Umwelt wahrnehmen und mit ihr interagieren, beeinflusst maßgeblich unser emotionales Wohlbefinden sowie unser alltägliches Handeln. Dabei zeigt sich ein zweigeteiltes Bild: Während der bewusste Aufenthalt in der Natur als essenzielle Ressource für die psychische Gesundheit dient, wirken sich negative Umweltfaktoren zunehmend belastend aus. Der Kontakt zur Natur fungiert hierbei als ein wirkungsvolles Instrument der Stressprävention. Studien belegen eindrücklich, dass Spaziergänge im Grünen oder die Zeit in naturbelassenen Gebieten Ängste abbauen, Wut reduzieren und positive Emotionen fördern können. Doch dieser positive Effekt wird zunehmend durch die Realität der globalen Erwärmung überschattet. Eine repräsentative Erhebung, die nach dem Hitzesommer 2024 unter rund 1.000 österreichischen Bürgern durchgeführt wurde, liefert alarmierende Daten: Über die Hälfte der Befragten klagte über einen deutlichen Energieverlust im Alltag, während über ein Drittel eine reduzierte psychische Belastbarkeit feststellte. Knapp ein Drittel verlor sogar die Freude an Hobbys und Aktivitäten, die für sie zuvor eine Quelle der Erholung darstellten. Lediglich eine Minderheit von 29 Prozent gab an, keinerlei negative Veränderungen in ihrem Befinden bemerkt zu haben. Diese Zahlen verdeutlichen, dass die physischen Folgen des Klimawandels wie extreme Hitze direkt auf unser mentales Innenleben durchschlagen. Ein weiteres zentrales Thema ist die sogenannte Eco Anxiety, also die Zukunftsangst, die allein durch das Wissen über die globale ökologische Krise ausgelöst wird. Doch selbst bei Menschen, die sich der Bedrohung voll bewusst sind, bleibt der Wandel oft aus. Die Psychologen weisen auf das Phänomen der Einstellungs-Verhaltens-Lücke hin. Obwohl das Problembewusstsein in der breiten Bevölkerung vorhanden ist, fällt es vielen schwer, nachhaltige Gewohnheiten im Alltag fest zu etablieren. Diese Diskrepanz zwischen Wissen und Handeln stellt eine große Hürde in der Klimakommunikation dar. Die Psychologie bietet hier Ansätze, um diese Blockaden zu lösen, indem sie nicht nur auf die Lasten hinweist, sondern auch die psychologischen Mechanismen hinter dem Zögern beleuchtet. Es bedarf einer gesamtgesellschaftlichen Anstrengung, um den Schutz der Natur nicht nur als ökonomische Notwendigkeit, sondern als aktiven Beitrag zur persönlichen psychischen Hygiene und kollektiven Resilienz zu begreifen





Vorarlberg / 🏆 13. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Klimawandel Psychologie Umweltschutz Mentale Gesundheit Eco Anxiety

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

„Zuagroast“: Die Schnecken kennen die WahrheitAuf der Online-Plattform Joyn feierte der burgenländische Gartenkrimi „Zuagroast“ schon äußerst respektable Erfolge. Heute Abend (ServusTV, ...

Read more »

Die unterschätzte Gefahr für uns und die UmweltWas wir nicht sehen, kann uns trotzdem schaden: Mikroplastik ist längst überall – in der Luft, im Wasser und sogar dort, wo wir uns eigentlich ...

Read more »

Warum die Fußball-WM 2026 die teuerste der Geschichte wirdTickets, Busse, Parkplätze: Diese Kosten erwarten Fußballfans in den USA. Doch es gibt ein Gegenmodell zur Wucher-WM.

Read more »

Warum die Römer Vorrang vor Militärfliegern habenMarkus Schütz ist seit dem Herbst 1999 bei der Krone in Oberösterreich und für den Bereich Chronik, Lokalberichterstattung zuständig. Seit 2021 auch als CVD-Stellvertreter im Einsatz.

Read more »

Warum die rechtliche Definition von Glücksspiel grundlegend überdacht werden mussDie aktuelle Regulierung von Glücksspiel fokussiert sich primär auf das Element des Zufalls. Doch dieser Ansatz ist oft irreführend und unzureichend. Eine neue Perspektive fordert, stattdessen schädliche Spielpraktiken als Ganzes zu regulieren.

Read more »

Die Engpässe werden real: „Das ist nicht nur die nächste Krise“ “Eine Lösung rund um die Straße von Hormus scheint unerreichbar. Marco Felsberger spricht von einem „globalen Systembruch“ und warnt vor Engpässen.

Read more »