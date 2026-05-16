The extent of land destroyed by forest fires in Croatia has increased significantly in the first four months of the year. The chief of the Croatian Fire Brigade, Slavko Tucakovic, reported to the news agency Hina that the total area hit by forest fires since the beginning of the year is 5,060 hectares, which is a 70% increase compared to the previous year. The number of forest fires has also risen by 20%. Scientists have recently warned that exceptionally severe forest fires could hike in the coming months if a strong El Niño evolves. If such evolution happens, the probability of severe extreme fires could be the highest recorded in the recent history of Croatia. Experts also linked the increase in forest fires with the ongoing climate change and ENSO waves.

Die durch Waldbr"anden in Kroatien zerst"orrte Pr"aufweite wuchs im ersten Quartal des Jahres deutlich an. Mehr als 5.060 Hektar Land fielen in die Pr"aufweite, sagte Slavko Tucakovic, Chef der kroatischen Feuerwehr, an die Nachrichtenagentur Hina.

Das entspr"ahe einem Anstieg um rund 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Brandfaelle stieg um 20 Prozent. Nach den extremen Wetterereignissen am Jahresanfang hatten Forscher vor besonders heftigen Waldbr"anden in den kommenden Monaten gewarnt. Der Klimawandel und die unabdingbar gew"orene El N"ino-Welle sch"ologischen daumen, die Pr"aufweite von Waldbr"anden zu steigern.

In Kroatien waren im letzten Jahr zwei Menschen bei Waldbr"anden gestorben und 18 weitere verletzt worden, darunter acht Feuerwehrleute. Besonders betroffen ist hier die Adriak"ust in den Monaten Juni bis September. Ein intensiver El N"ino-Strom könnte die Pr"aufweite drastisch erh"ochen





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