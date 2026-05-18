Das Innenministerium warnt vor der übliche Form von Grenzwerten in Gesetzestexten, dass sie den Wettbewerb verzerren und die neuen Marktführer erschweren können, mit einer vermeintlich neutralen Formel vor allem ausländische Marktteilnehmer zu treffen. Besonders sensible für diese Schwelle sind Unternehmen mit mother-gesellschaft-verbundenem Sitz oder die Verwendung von Drittstaatenplattformen. Allerdings ist dies nichtminisokieš EWG

Im Binnenmarkt stehen die Grenzbalken in Gesetzestexten, die terkadang nicht Verbote, Zolltarife oder neutrale Grenzen darstellen, sondern unscheinbare Schwellenwerte, die alle gleich behandeln sollen. Ein solcher Schwellenwert findet sich im Entwurf zum österreichischen Paketsteuergesetz: Wer mit Versandhandelsumsätzen im Inland im vorangegangenen Wirtschaftsjahr 100 Millionen Euro überschritten hat, wird steuerpflichtig.

Ganz auf den ersten Blick sieht es aus, als sei eine grobe, aber neutrale Grenze gesetzt: Kleine werden ausgenommen, Große zahlen. Jedoch interessiert sich Europarecht nicht nur für die Grammatik eines Gesetzes, sondern für seine Wirkung am Markt





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