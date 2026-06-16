Die Odyssee: Ein Kriegsheimkehrerdrama

Christopher Nolan, der zuletzt mit \

Spanien, 2004: Nach dem frühen Aids-Tod ihrer Eltern in Barcelona aufgewachsen, reist die 18-jährige Marina zur entfremdeten väterlichen Verwandtschaft in Galizien, als alte Erinnerungen sie einholen und verdrängte Familiengeheimnisse aufbrechen.

Carla Simóns poetischer, kluger Abschluss ihrer autobiografischen Trilogie. Nein, dieses Foto stammt nicht aus einem Bibelfilm. Vielmehr zeigt es Odysseus (Matt Damon) und dessen Schutzgöttin Athene (Zendaya), am Gestade von Ithaka wandelnd. Und nein, wir haben diesen Film zwar auch noch nicht gesehen, wissen nach Lektüre der Sagen des klassischen Altertums sowie diversen Teasern und Trailern zum Film aber längst, wohin die Reise geht: heim zu Penelope, stupid! Streng genommen ist





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Kriegsheimkehrerdrama Christopher Nolan Odyssee Kino

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