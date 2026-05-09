Der Text erinnert an die Einschränkungen bei der KI-Integration in WhatsApp, einschließlich derweird, dass private Chats nicht einfach deaktiviert oder entfernt werden können, und wie die KI-Funktionen deaktiviert werden.

Die Nutzer können Private-Chat-Einstellungen nicht einfach deaktivieren oder entfernen. Abgesehen davon, dass private Chats verschlüsselt sind, gibt es im neueren WhatsApp keine Taste zum deaktivieren oder Entfernen der KI-Funktionen.

Die KI kann nur Nachrichten verarbeiten, die Nutzer oder andere Gruppenmitglieder im Wesentlichen mit Meta-AI teilen. Und auch normale Privatnachrichten und Gruppenchat-Nachrichten gelten nicht als öffentliche Trainingsdaten. Sollte Meta in Zukunft die Nutzung von WhatsApp-Interaktionen für die KI-Lehre ankündigen, wird dieser Widerspruch berücksichtigt





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