Die NÖN lädt Leserinnen und Leser zum Dialog ein: Ihre Meinung zählt!

Die NÖN feiert ihr 60-jähriges Bestehen und lädt ihre Leserinnen und Leser ein, sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft der Zeitung zu beteiligen. In persönlichen Gesprächen soll über die Inhalte, Formate und Angebote der NÖN diskutiert werden, um das regionale Medium noch stärker an den Bedürfnissen der Leser auszurichten. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich für einen der angebotenen Termine anzumelden und ihre Meinung einzubringen.

NÖN .at verwendet Cookies, um Ihnen regionalisierte Inhalte und das bestmögliche Online-Erlebnis zu ermöglichen. Wir empfehlen daher, die Speicherung von Cookies in Ihrem Browser zu erlauben. Falls Sie unsicher sind, wie das funktioniert, helfen Ihnen die folgenden Links weiter. Sagen Sie uns Ihre Meinung !\Im vergangenen Jahr feierte die NÖN ihr 60-jähriges Bestehen. Seit sechs Jahrzehnten berichten unsere zahlreichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus allen Teilen des Landes.

Wir analysieren Entwicklungen in den Gemeinden, beleuchten freudige Jubiläen und Eröffnungen, decken Skandale auf und berichten über die lokalen Sport- und Kulturvereine. Diese Vielfalt hat uns zur führenden Kaufzeitung in Niederösterreich gemacht, wie die im Herbst 2025 veröffentlichte Medienanalyse beweist. Insgesamt greifen pro Woche 435.000 Leserinnen und Leser österreichweit zu einer unserer 28 NÖN-Lokalausgaben. Parallel dazu haben sich unsere Online-Plattformen und Social-Media-Kanäle in den letzten Jahren enorm entwickelt. Dies belegen über 1,5 Millionen regelmäßige Leserinnen und Leser (Unique User) laut ÖWA-Zahlen vom Jänner sowie mehr als 24 Millionen Aufrufe der NÖN auf Facebook und Instagram. \Die Medienlandschaft unterliegt einem stetigen Wandel. Um auch in Zukunft Ihr verlässliches Medium zu bleiben, ist uns Ihre Meinung von höchster Bedeutung. Daher laden wir Sie herzlich ein, mit uns in einen direkten Austausch zu treten und über die NÖN zu sprechen. Wir möchten von Ihnen erfahren: Welche Geschichten bewegen Sie? Welche Rubriken lesen Sie regelmäßig? Welches Ressort hat Ihr besonderes Interesse geweckt? Was vermissen Sie auf den Plattformen der NÖN, und wo sehen Sie Verbesserungspotenzial? Wir sind davon überzeugt: Ein regionales Medium hat nur dann eine Zukunft, wenn es nah an den Menschen ist und sie durch ihren Alltag begleitet. Diese Nähe entsteht nicht durch reißerische Schlagzeilen, sondern durch persönliche Begegnungen, ehrliches Feedback und innovative Ideen, die uns voranbringen. Vielleicht lesen Sie die NÖN bereits seit Jahrzehnten. Vielleicht sind Sie erst kürzlich dazugekommen. Vielleicht bevorzugen Sie die gedruckte Ausgabe, vielleicht nutzen Sie die digitalen Angebote. Unabhängig davon, wie Sie uns nutzen – Ihre Perspektive auf die NÖN ist für uns von unschätzbarem Wert. Wir möchten Sie kennenlernen. Wir möchten hören, was Sie bewegt. Und wir möchten gemeinsam darüber nachdenken, wie die NÖN in Zukunft aussehen soll: mutig, relevant, verlässlich und noch näher an Ihrem Leben. Wenn Sie Lust haben, mit uns bei einem Essen ins Gespräch zu kommen, melden Sie sich bitte per E-Mail an. Folgende Termine stehen zur Auswahl: 6. Mai, 18 Uhr, Korneuburg; 13. Mai, 18 Uhr: Vitis; 26. Mai, 18 Uhr: St. Pölten, Klangspiel





noen_online / 🏆 15. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

NÖN Leserbefragung Dialog Meinung Niederösterreich

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tote und Verletzte nach russischem Angriff auf OdessaRussland meldet den Abschuss von 148 ukrainischen Drohnen, die Ukraine die Rückeroberung von Gebieten im Osten.

Read more »

Nur noch die Schneekanonen retten die SkisaisonKaum Naturschnee, dafür frostige Temperaturen: Die „Krone“ hat bei einigen Salzburger Skigebieten nachgefragt, wo die Stärken und Schwächen des ...

Read more »

„Die absolute Mehrheit für die FPÖ wird immer wahrscheinlicher“Klemens Resch, der Bruder des einflussreichen ÖVP-Politikers Daniel Resch, macht Karriere in der FPÖ. Sich selbst bezeichnet Resch als „ideologisch gefestigt“.

Read more »

Osterpreise für Kraftstoffe: Schwankungen und staatliche MaßnahmenDie Kraftstoffpreise an Ostern unterlagen Schwankungen. Die 'Spritpreisbremse' der Regierung soll die Preise senken, während die Anpassungen der Preise an bestimmten Tagen geregelt sind.

Read more »

IEA-Chef: Energiekrise „schwerwiegender als 1973, 1979 und 2022 zusammen“Zugleich sieht die Behörde „Gründe für Optimismus“, da die Krise den Ausbau erneuerbarer Energien beschleunigen dürfte.

Read more »

Die neue Privatheit: Wohin die sozialen Medien jetzt steuernDie Jugend zeigt immer weniger Privates und Lifestyle-Influencer haben mit banalen Pilates-Selfies ein Imageproblem.

Read more »