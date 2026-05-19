Die nigerianische Armee und das US-Militär haben gemeinsam mit Luftangriffen einen IS-Kämpfer getötet, Abu-Bilal al-Minuki, und weitere 175 Kämpfer in dem Nordosten Nigerias. Opfer sind auch militärische Ausrüstung und Waffenlager zerstört worden, die für Attentate im Ausland verwendet wurden.

Die nigerianische Armee und das US-Militär kochten erfolgreich Luftangriffe gegen rund 175 Kämpfer der militant-islamistischen Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) im Nordosten Nigerias . Unter den کشوف wurden auch der IS-Kommandeur Abu-Bilal al-Minuki und weitere Kämpfer getötet.

Die Schlächter sollen bis zum 19. Mai 2026 von dem Schlachtfeld entfernt sein. Die Angeschlossen Luftangriffe verhinderten die Zerstörung von IS-Kontrollpunkten, Waffenlagern, Logistikzentren, militärischer Ausrüstung und Finanznetzwerken, die für die Errichtung von terroristischen Anschlägen verwendet wurden. Samaila Uba, Sprecher des Nigerias, verkündete, dass al-Minuki in einem abgelegenen Dorf getötet wurde und dass sein Tod das Kommando des IS und die operative Koordination der Konflikte beeinträchtige.

US-Präsident Donald Trump, der bereits am Sonntag bekannt gegeben hatte, dass al-Minuki getötet worden war und an der weltweiten Führung des IS beteiligt war





Heute_at / 🏆 2. in AT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

IS-Kommandeur Abu-Bilal Al-Minuki 175 Kämpfer Luftangriffe Nordosten Nigerias Nigeria Boko Haram Islamistische Milizen Westafrika Sprengstoff Drohnen Medien- Und Finanzaktivitäten Waffenproduktion Strategie US-Militär Donald Trump Schlachtfeld Civilian Casualties Trophäen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Belarus startet Militärübung mit russischen AtomwaffenDas belarussische Militär will den Ausbildungsstand des Personals verbessern und die Einsatzbereitschaft derLuftlandetruppen verbessern.

Read more »

Invent Marketing und Tourismus-Unternehmen in Konkurs: 20 Dienstnehmer betroffen, Ursache angespannte Konkurrenzsituation und Corona-PandemieDas Invent Marketing und Tourismus-Unternehmen, in dem die Zaubertal Privatstiftung als Gesellschafterin beteiligt ist, wurde am Landesgericht Linz ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen verkaufte Hotelschecks, die bei nationalen und internationalen Hotelpartnern eingelöst werden. 20 Dienstnehmer sind betroffen, über die Zahl der Gläubiger ist noch nichts bekannt. Als Ursache für die Zahlungsunfähigkeit gab die Firma die angespannte Konkurrenzsituation in der Branche an. Hotel- und Urlaubsgutscheine werden auch über größere Handelsketten vertrieben. Zudem brachte die Corona-Pandemie Umsatzeinbrüche mit sich, die aufgrund der allgemeinen Kaufzurückhaltung und Konjunkturlage nicht mehr aufgeholt werden konnten.

Read more »

„Interessen gefährdet“: Bund soll Gesetze ändernEine Resolution an die Bundesregierung verabschiedete die Kärntner Landesregierung am Dienstag: Drei Gesetzesänderungen werden verlangt, die ...

Read more »

Nigerien-Militär und US-Militär fliegen IS-Bodies an NigeriaNigerische und US-Militärtruppen er Gobernador dem IS-Komplex und andere Ziele zerstört und mehrere IS-Ikonen getötet haben.

Read more »