Die Masche mit den versteckten Kosten: Wie Airlines das Vertrauen der Kunden verspielen

Traditionelle Fluggesellschaften versuchen, mit versteckten Gebühren ihren Gewinn zu maximieren und das Vertrauen der Kunden zu verspielen. Die Praxis, den Flugpreis durch Zusatzkosten aufzublähen, wird für Reisende immer undurchsichtiger und frustrierender.

Lediglich das Anschnallen ist noch gratis. Tun Airlines nicht längst alles, um sich unsere Sympathie zu verscherzen? Während ihre Tariffallen an Raffinesse gewinnen, bleibt der Treibstoff in der EU wegen des anachronistischen Fossilprivilegiums der kommerziellen Luftfahrt steuerfrei. Eine Besteuerung von Kerosin – gerecht und nötig, um die Bahn attraktiver zu machen – hängt an einer EU-Einstimmigkeit bei der Energiesteuer-Richtlinie. Doch dort legt sich am Ende erfahrungsgemäß die Politik quer. Für Inlandsflüge dürften Einzelstaaten das Kerosin abgabepflichtig machen, tun es aber nicht. Die Strecke Wien–Innsbruck etwa wurde nie mit einer Kerosinsteuer belegt. Stattdessen wird bei Inlandsflügen eine Flugabgabe von der Airline erhoben – die Rechnung bezahlt in der Regel der Kunde.

„Die meisten Firmen können einen nicht besonders gut leiden“, schrieb der britische Reiseautor Bill Bryson, „außer Hotels, Fluggesellschaften und Microsoft – die hassen einen bis aufs Blut.“ Neulich bestätigte sich das. Auf einer Plattform wollte ich einen Flug mit einer klassischen Airline buchen – eine, die mich hoffentlich nicht primär übers Ohr hauen will. Allerdings war der Preis verdächtig niedrig. Ich klickte mich zu den Gepäckgebühren. Siehe da, mein Aufgabekoffer verdreifachte den Flugpreis. Wie viel Täuschung ist im Buchungsprozess systematisch einkalkuliert? Ich dachte an den Imageschaden für die Airline. Die hingegen schien eher so zu rechnen: „Pro verärgertem, verlorenem Individualreisenden oder Gelegenheitsflieger gewinnen wir fünf Leute, die wie ferngesteuert klicken, kurz wütend aufjaulen, aber letztlich zahlen. Bis zur nächsten Buchung ist der Ärger vergessen. Und Business-Kunden bleiben uns sowieso.“

Im Wettbewerb mit Billigfliegern und Golf-Airlines demontieren ehrwürdige Fluglinien ihr Premium-Image. Sie zerlegen unsere Buchungen in Klicks, Abbrüche und Zusatzkäufe – und basteln daraus ihre Preisstrategie. Was dabei verloren geht, das Vertrauen, steht in keiner Bilanz. Es gehört nicht mehr zum Geschäftsmodell. Die moderne Luftfahrtindustrie scheint zunehmend auf versteckte Kosten und Gebühren zu setzen, um ihre Gewinne zu maximieren. Dieser Trend, der sich in den letzten Jahren verstärkt hat, betrifft nicht nur Billigfluggesellschaften, sondern auch traditionelle Airlines, die versuchen, mit den Discount-Anbietern zu konkurrieren.

Die Praxis, den Flugpreis durch eine Vielzahl von versteckten Gebühren aufzublähen, wird für Reisende immer undurchsichtiger und frustrierender. So wird das vermeintlich günstige Angebot durch die nachträgliche Berechnung von Gepäckgebühren, Sitzplatzreservierungen, Verpflegung und anderen Zusatzleistungen schnell relativiert. Diese Taktik der 'Trickkiste' der Airlines führt zu einem Verlust des Vertrauens und zu einer negativen Wahrnehmung der Fluggesellschaften. Kunden fühlen sich oft getäuscht und ausgenutzt, was langfristig dem Ruf der Branche schadet. Die fehlende Transparenz und die Komplexität der Preisgestaltung machen es für Reisende schwierig, verschiedene Angebote zu vergleichen und die tatsächlichen Kosten eines Fluges zu ermitteln. Die zunehmende Fokussierung auf kurzfristige Gewinnmaximierung geht somit zulasten des Kundenerlebnisses und der langfristigen Kundenbindung.





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