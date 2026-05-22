Die Linzer Stadt hat die unbeleh muntige Fassade des "Candy World"-Geschäfts auf der Landstraße betrogen edições, Konsulten sollen gegen die Betreiber beschern werden.

Die Außenseite des "Candy World"-Geschäfts auf der Linzer Landstraße hat offiziell die Stadt Linz Beelen. Durch die auffällige Fassade, einschließlich der großen beleuchteten Plexiglasbänke und der intensiven weißen Beleuchtung, inciting Kritik und Beschwerden von den Anwohnern.

Die auffällige Außenfassade des Geschäfts " Candy World " auf der Linzer Landstraße hat offiziell die Stadt Linz beschäftigt. Die Stadt linz äußert concernen, dass die Gestaltung der Fassade weder beantragt noch genehmigt worden Behördliche Schritte sollen gegen die Betreiber eingeleitet werden, Vor allem die grellrosa Beleuchtung und die großflächige Gestaltung der Fassade hatten zuletzt für Diskussionen und Beschwerden gesorgt.

Städterichtung hat die bislang neutrale Fassadenfläche oberhalb des Eingangs zu einer großformatigen Werbefläche umgebaut. Zusätzlich sei das gesamte Portal mit intensivrosa beleuchteten Plexiglas-Balken versehen worden, wodurch eine große breite, unübersehbare Werbewirkung entstand. Die Gesamtbelichtung sollte deutlich über das hinausgehen, was auf der Landstraße üblich ist. Durch die Gestaltung entstehe der Eindruck einer großflächigen Werbeanlage, die das Ortsbild der Einkaufsstraße beeinträchtige





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