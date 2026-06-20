Die Krone mit sieben Reportern vor Ort bei der FIFA-WM

Die Krone berichtet mit sieben Reportern vor Ort und liefert spannende Geschichten rund um das größte Fußball-Spektakel aller Zeiten. Die WM-Cowboys berichten über Alcatraz Island, während unsere WM-Camper bei einem beeindruckenden College Halt machen.

Mittendrin statt nur dabei! Beim größten Fußball-Spektakel aller Zeiten ist die "Krone" für Sie auch mit sieben Reportern vor Ort. Die spannendsten Geschichten rund ums Mega-Turnier gibt es für unsere Sport kronePLUS-User () jeden Morgen in unserem WM-Videotagebuch zu sehen.

Die WM-Cowboys berichten über Alcatraz Island, während unsere WM-Camper bei einem beeindruckenden College Halt machen. Ganz typisch für Amerika. Es ist nicht irgendeine Weltmeisterschaft, sondern das größte Spektakel aller Zeiten. 39 Tage Fußball in Dauerschleife, 104 Spiele, 48 Teams, drei Länder (USA, Kanada, Mexiko). Ein gigantisches Projekt, das in der Welt des Sports für eine neue Dimension sorgt.

Deshalb berichtet auch ein siebenköpfiges Reporter-Team der "Krone" für Sie aus Übersee





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